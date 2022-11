Pasta patate e cozze di Cannavacciuolo, Altro che fagioli. Il primo napoletano più buono e cremoso che si fa in 10 minuti

Per prima cosa bisogna procedere con la cremina di patate e cozze. Quindi, in una padella versate aglio, olio e prezzemolo e fate riscaldare. Dopodiché versateci le cozze, precedentemente ben pulite. Poco dopo versate un po’ d’acqua e coprite col coperchio. Quando le cozze saranno schiuse, toglietele dal fuoco e scolatele e fate filtrare l’acqua di cottura.

Passate poi alle patate. Quindi, tritate la cipolla e fatela rosolare in un’altra padella. Aggiungeteci le patate tagliate precedentemente a cubetti, sale, l’acqua di cottura delle cozze e la colatura della provola affumicata e fate cuocere per circa 20 minuti. Una volta che è tutto cotto, frullate per ottenere una crema. Poi passate a cuocere la pasta.

Quindi, in una pentola fate soffriggere aglio, olio e peperoncino e dopo che sono imbionditi, rimuoveteli e versate il brodo di pesce. Quando questo bollirà, versate la pasta mista, il sale, e fatela cuocere. Dopo circa 10-12 minuti, aggiungete anche la crema di patate, le cozze e la colatura di provola. Infine, amalgamate il tutto con il parmigiano grattugiato, olio, peperoncino, sale e prezzemolo tritato e, se volete, colatura di alici. Servite e guarnite con prezzemolo tritato, olio evo a crudo e un’altra spolverata di parmigiano.