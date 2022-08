La pasta patate è cozze è un primo piatto cremoso e delizioso., dove il sapore deciso delle cozze, incontra la cremosità delle patate. Un primo piatto di mare e terra, che metterà sicuramente d’accordo tutti. Potete usare il formato di pasta che più vi piace, nella ricetta che di seguito andremo a preparare io ho usato delle pipe rigate, che grazie alla loro forma, catturano in pieno il condimento, ma attenti che giocano un brutto scherzo, infatti la crema di patate penetra anche all’interno, pronta ad ustionarvi il palato. Leggi tutte le RICETTE CON LE COZZE

Pasta patata e cozze, Ingredienti:

320 gr pasta

500 gr patate

1,5 kg cozze

½ carota

½ costa di sedano

½ cipolla

Olio evo

Sale

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare la pasta e patate con le cozze, iniziate a pulire e lavare le cozze. Mettetele in una capiente pentola, e fatele aprire a fiamma media.

Mano a mano che si aprono, mettetele in una ciotola a raffreddare, poi recuperate e filtrate il liquido rilasciato.

Nel frattempo, sbucciate lavate e tagliate a dadini le patate,

in una capiente pentola, nella quale andrà cotta la pasta, mettete un giro d’olio evo, unite le verdure tritate finemente e fate soffriggere per un paio di minuti, unite le patate, e fate rosolare per qualche minuto,

poi unite il liquido rilasciato dalle cozze, fate cuocere con la pentola semicoperta, fino a che le patate non saranno morbide.

Unite la pasta e aggiungete qualche mestolo di acqua calda, mi raccomando non esagerate, potete sempre aggiungerne per continuare la cottura.

Nel frattempo che la pasta cuoce, eliminate il guscio dalle cozze, ma non dimenticatevi di mescolare la pasta in fase di cottura.

A cottura ultimata spegnete la fiamma, unite le cozze sgusciate, mescolate bene,

impiattate completando il piatto con il prezzemolo tritato.

Vuoi altre ricette napoletane? Leggi qua

Pasta patate e cozze, più buone dei fagioli. La ricetta tradizionale della nonna napoletana che unisce cremosità e mare scritto su Più Ricette da Michele.