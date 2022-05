La pasta e patate e polpo è un primo piatto di pesce, dove il sapore intenso del polpo, si mescola a quello dolce delle patate. Una portata da preparare per un pranzo in famiglia o con amici, come prima portata, oppure come sorpresa di fine pasto.

Un primo piatto facilissimo da preparare, dal sapore particolare che sicuramente stupirà i vostri ospiti. Per realizzare questo piatto, come formato di pasta ho usato una calamarata, ma ovviamente potete usare il formato che più vi piace, seguite la ricetta che non vi pentirete, buon lavoro.

Pasta patate e polpo

Ingredienti:

180 gr di calamarata

250 gr di patate

400 gr di polpo

3-4 pomodorini

cognac

½ carota

cipolla bianca

½ costa di sedano

Olio evo

Sale

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare la pasta con le patate e il polpo, iniziate a lavare, pulire e tagliare a pezzetti il polpo.

In una capiente pentola mettete un giro d’olio evo, tritate la carota, il sedano e la cipolla e fate soffriggere un paio di minuti a fiamma media.

Unite il polpo, fate rosolare da tutte le parti, sfumate con il cognac.

Pelate, lavate e tagliate a pezzetti le patate,

appena l’alcol sarà evaporato unitele nella pentola, insieme ai pomodorini tagliati a metà, coprite con acqua e fate cuocere con la pentola semi coperta per venti minuti.

Trascorso questo tempo, iniziate a cuocere la pasta, direttamente nella pentola, aggiungendo mano a mano acqua, in modo che il risultato finale risulti molto cremoso.

Infine regolate di sale, impiattate, completando il piatto con prezzemolo tritato e del pepe macinato al momento. Buon appetito.

L’articolo Pasta patate e polpo, cremosa e al sapore d’estate: il trucco per non scuocere il mollusco proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.