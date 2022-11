Pasta patate e provola di Nennella, la più buona di Napoli. La vera ricetta della tradizione

La pasta e patate con provola è uno dei piatti più famosi della tradizione napoletana. Carboidrati con carboidrati, roba da far rizzare i peli a quelli che sono sempre a dieta. Ma a Napoli in cucina non esistono diete né regole. Ognuno la fa a modo suo. Impossibile stabilire una sola ricetta: c’è chi la ama brodosa, chi ‘risottata’.

Chi ci mette la provola affumicata. Chi usa la pancetta, chi il pomodoro. Per andare sul sicuro, ecco la ricetta seguita dalla più famosa e apprezzata trattoria dei quartieri spagnoli: Nennella. Chi visita la città partenopea non può dimenticare di andarla ad assaggiare in questo posto, dove la pasta e patata è economica e buonissima.

Pasta patata e provola, Ingredienti

pasta mista corta 400 g

patate 600 g

cipolla 1

pancetta affumicata 100 g

8 pomodorini

provola affumicata 150 g

vino bianco mezzo bicchiere

olio q.b.

sale q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare la pasta patate è provola è preparare tutti gli ingredienti. Tagliate la cipolla a fettine sottili, i pomodorini a metà, la pancetta a listarelle e le patate a cubetti. In un tegame molto capiente versate abbondante olio, la cipolla e la pancetta. Fate soffriggere per qualche minuto e sfumate il tutto con il vino bianco.

Quando la componente alcolica sarà completamente evaporata, aggiungete i pomodorini. Aggiungete un mestolo di acqua calda e lasciate cuocere per 5 minuti. Adesso è il momento di passare all’ingrediente principale. Versate nel tegame le patate. Copritele completamente con l’acqua. Aggiustate di sale e chiudete il coperchio per portare il tutto a bollore. Una volta che la zuppa di patate bolle, aggiungete la pasta.

Lasciatela cuocere il tempo necessario. Solo al termine della cottura, spegnete la fiamma e aggiungete la provola affumicata tagliata a pezzettini, che renderà il composto più omogeneo e filante. Impiattate e spolverate con una manciata di parmigiano grattugiato. Aggiungete anche il pepe a piacimento. La pasta patate e provola di Nennella è pronta per essere servita. Buon appetito.

Pasta patate e provola di Nennella, la più buona di Napoli. La vera ricetta della tradizione scritto su Più Ricette da Maria.

