A’ paista ra astati è una pasta tipica della tradizione siciliana, un’esplosione di sapori in grado di far venire l’acquolina in bocca a chiunque. A caratterizzarla sono gli ingredienti decisi e in perfetta combinazione tra loro. Oltre a un saporito sughetto cucinato ad arte utilizzando pomodorini rossi e gialli, a questo primo piatto si aggiungono […]

Pasta Ra Astati, la puttanesca siciliana senza cottura. Si fa in 10 minuti, più buona e cremosa scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano