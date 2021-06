Lo strudel di sfoglia con crema pasticceria e confettura di fragole è un dolce semplice e buonissimo. L’abbinamento fragole e crema pasticceria è perfetto per un dolce così. E’ un dolce che si prepara velocemente e che finisce altrettanto presto! Che dire, basta provare questa bontà. Non serve tanto tempo e ingredienti per prepararlo. La cosa un po’ “impegnativa” diciamo è la crema pasticceria che si prepara una mezz’oretta prima o volendo un ora due oppure un giorno prima per poi conservarla nel frigo. Se si fa mezz’ora prima dobbiamo lasciarla raffreddare.

Ingredienti per la ricetta dello strudel fragole e crema (per 4 persone)

250 ml di latte

3 tuorli

25 g di amido di mais

75 g di zucchero

1/2 bustina di vanillina

1 rotolo di pasta sfoglia

confettura di fragole q.b.

zucchero a velo q.b.

Preparazione dello strudel di fragole e crema

Per prima cosa riscaldate il latte in un pentolino con la metà di una bacca di vaniglia o la vanillina. In una ciotola sbattere i tuorli e lo zucchero con l’aiuto di una frusta. Poi aggiungete la farina o maizena. Con una pinza eliminate la bacca e versate il latte riscaldato sul composto e amalgamando con la frusta Riportate il composto sul fuoco e mescolate continuamente fino a che la crema non si sarà addensata. Trasferite la crema pasticcera in una ciotola e fatela raffreddare conservandola con un foglio di pellicola a contatto.La crema pasticcera è pronta per essere utilizzata.

A cottura ultimata, trasferite la crema pasticcera in una ciotola capiente, coprite con un foglio di pellicola trasparente a contatto e fatela raffreddare. Proseguite srotolando la pasta sfoglia già pronta, versate al centro e per il verso più lungo la crema, aggiungete anche un leggero strato di confettura di fragole, poi con una rotella tagliapasta effettuate dei tagli paralleli lungo tutti i bordi. Intrecciate le strisce in modo da sigillare la farcitura di crema e confettura.

Spennellate la superficie del vostro strudel con fragole e crema con un goccio di latte e infornate in forno già caldo 180 °C e fate cuocere almeno per 20 minuti o fino a completare la doratura. A cottura ultimata togliete dal forno e fate raffreddare prima di spolverare con lo zucchero a velo. Per rendere il vostro dolce ancora più goloso potete aggiungere anche qualche fragola fresca.

