Pasta sfoglia senza glutine | Versatile e adatta per dolci e salati

Pasta sfoglia senza glutine ricettasprint

Oggi vi presentiamo una base universale e senza glutine veramente fantastica che tutti possono mangiare, anche i celiaci. Stiamo parlando della Pasta sfoglia senza glutine. Facilissima da realizzare, vi permetterà di creare dei manicaretti fantastici che non hanno niente a che invidiare a quelli realizzati con la classica pasta sfoglia.

Questo preparato neutro vi permetterà quindi di dare libero sfogo alla vostra fantasia e realizzare delle quiche o dolcetti di grande effetto scenico e dal gusto memorabile. Potete prepararci i classici dolci di Natale, di Pasqua, per i compleanni o per altre festività più o meno importanti. Potete anche preparare degli stuzzichini salati ideali per un antipasto, un aperitivo o un’apericena.

Una volta che la pasta sfoglia sarà lievitata, vi basterà dividerla in tre parti uguali e stenderne ognuna per avere delle sfoglie dello spessore di centimetri non troppo alto né troppo basso che potrete avvolgere in due pezzi di carta forno e congelare arrotolata per futuri utilizzi.

Io uso spesso questa pasta sfoglia per creare molte preparazioni ma quella che sicuramente preferisco è la quiche senza glutine alle verdure.

Dosi per: 3 rotoli di pasta sfoglia

Realizzato in: pochi minuti

Tempo di riposo: 2 h. In frigo.

Strumenti

una ciotola

un mattarello

pellicola trasparente

Ingredienti

50 g di burro da mettere nel mezzo molto freddo

100 g di farina di riso

300 g di burro molto freddo

240 g di acqua molto fredda

300 g di farina di glutine

80 g di farina maizena

Pasta sfoglia senza glutine, procedimento

Mescolate il burro freddo grattugiato con le farine setacciate per avere un impasto grumoso. Incorporate l’acqua fredda per unire l’impasto e finite di lavorare su una spianatoia dove lavorerete il tutto velocemente. Date all’impasto la forma di un panetto, avvolgetelo nella pellicola trasparente e fatelo riposare 1 h in frigo.

Pasta sfoglia senza glutine ricettasprint

Trascorso il tempo necessario, stendete l’impasto sulla spianatoia dandoli una forma rettangolare lunga circa 50 cm, distendo nella parte centrale delle fette di burro, copro il burro con un lato do sfoglia rimasto libero e chiudo il tutto con l’altro. Con l’apertura piega verso l’alto, stendete la sfoglia e faccio una piega a tre per quattro volte. Avvolgete nella pellicola e trasferite in frigo per 1 h. Ultimata la lievitazione, tirate fuori dal frigo e usate l’impasto come meglio credete.

Pasta sfoglia senza glutine ricettasprint