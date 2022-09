pasta-tonnata-di-benedetta,-cremosa-senza-panna,-si-prepara-in-10-minuti-per-un-pranzo-velocissimo-e-goloso

La Pasta tonnata è un primo piatto super veloce, che si prepara in pochi minuti mentre cuoce la pasta e che è buono sia caldo che freddo. Una ricetta davvero semplice da preparare, molto cremosa senza l’aggiunta di panna grazie alla ricotta che può essere tranquillamente sostituita con la philadelphia o qualsiasi altro formaggio cremoso che vi ritrovate in casa. Insomma una ricetta davvero versatile che può essere anche conservata in frigo fino a due giorni restando comunque buonissima. Leggi anche altre RICETTE DI BENEDETTA

Pasta Tonnata, Ingredienti

360 g di Pasta ( va bene qualsiasi formato, sia corta che lunga, noi abbiamo usato i fusilli)

200 g di Tonno sott’olio

50 g di Ricotta (o philadelphia o formaggio spalmabile)

2 filetti di Acciughe sott’olio

1 cucchiaio di Capperi

Prezzemolo q.b

sale q.b

Pasta Tonnata, Preparazione

Iniziamo a preparare la nostra pasta tonnata mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla prima di versare la pasta per farla cuocere. Prendete quindi una ciotola capiente e mettete dentro la ricotta ( o il formaggio spalmabile) e iniziate a stemperarlo con una forchetta. Quindi aggiungete anche il tonno sott’olio sgocciolato e sbriciolato e continuate a mescolare il tutto con una forchetta spezzettando nel contempo il tonno.

Tritate con un coltello e in maniera grossolana sia le acciughe che i capperi dissalati e versateli nella ciotola con la ricotta e il tonno continuando a mescolare bene il tutto finchè gli ingredienti non si saranno ben amalgamati tra loro. Unite sempre nella ciotola qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per formare una vera e propria crema di tonno.

Ora avete una doppia opzione, o lasciate questa crema con i pezzetti che si avvertono oppure la ripassate in un frullatore per farla diventare una crema liscia. Se la volete mangiare calda, scolate la pasta e gettatela direttamente nella ciotola e mescolate il tutto. Se invece la preferite fredda, mettete la crema in frigo, poi quando la pasta sarà pronta, scolatela in uno scolapasta e lasciatela qualche secondo sotto l’acqua corrente fredda per bloccare la cottura. Quindi uniamola alla crema. Mescoliamo sempre il tutto, condiamo con una spolverata di prezzemolo, impiattiamo e serviamo.

Qualche consiglio: potete sostituire la ricotta sia con un formaggio spalmabile, sia con la philadelphia, sia per un sapore ancora più goloso con del mascarpone. Potete utilizzare anche il tonno al naturale ma in questo caso aggiungete un cucchiaio di olio extra vergine di oliva a crudo. Alla fine potete aggiungere oltre il prezzemolo anche del pepe macinato fresco. La pasta tonnata si conserva in frigo per due giorni.

