pasta-tricolore:-la-ricetta-perfetta-per-il-2-giugno

La pasta tricolore è una ricetta semplicissima e veloce da realizzare. Ottima per il pranzo o la cena di oggi. Scopriamo come si prepara: il piatto conquisterà anche i più piccoli

Foto di Pexels da Pixabay

La pasta tricolore è perfetta da proporre per la festa del 2 Giugno. Un primo piatto ideale anche per tutto il periodo estivo perché si prepara in pochissimi minuti ed è fresco, sano e gustoso. Vediamo insieme gli ingredienti ed il procedimento per preparare un primo semplice ma ghiotto, ottimo da gustare anche freddo in occasione di una gita fuori porta.

Ingredienti

350 gr pasta

250 gr zucchine

100 gr pesto

2 mozzarelle medie

180 gr pomodorini ciliegino

scaglie di parmigiano

olio evo q.b.

sale q.b.

pecorino romano q.b.

1/2 scalogno

Pasta tricolore: come renderlo perfettamente gustoso in pochissimi minuti

Fusilli con pesto, pomodorini ciliegino e mozzarella (Fonte: Video Screenshot)

Per realizzare questo primo piatto delizioso iniziate lavando le zucchine. Privatele delle due estremità e tagliatele a pezzetti. Prendete una padella antiaderente e fate rosolare lo scalogno con l’olio evo. Non appena si appassisce, unite le zucchine e fatele cuocere per il tempo necessario lasciandole croccanti. Ora, mettete una pentola con abbondante acqua salata per la cottura della pasta e portatela ad ebollizione. Quando bolle, calate la pasta dal formato che preferite e cuocetela per il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo, preparate il condimento. Inserite in una ciotola capiente il pesto, i pomodorini tagliati a metà, la mozzarella a cubetti e le zucchine cotte. Mescolate per far amalgamare bene gli ingredienti tra loro. Ora, scolate la pasta e freddatela sotto acqua fredda corrente. Eliminate tutta l’acqua in eccesso ed unite la pasta al condimento. Mescolate bene ed incorporate il pecorino romano grattugiato e le scaglie di parmigiano. A questo punto, non vi resta che preparare le porzioni e servire.

Buon appetito a tutti!