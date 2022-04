Pastiera alla Napoletana, la ricetta di Igino Massari per una frolla perfetta. “Nel ripieno aggiungo una goccia di questo ingrediente”. “Cosa aggiungo”. Un piatto che a Pasqua non può mancare, un dolce che per tutti i campani vuol dire non solo festa, ma anche famiglia, unione, vita.

Parliamo della Pastiera: un dolce la cui ricetta ( giusta o sbagliata che sia) viene tramandata di madre in figlia. Eppure c’è chi la modifica, chi ha trovato un giusto equilibrio tra gli ingredienti, chi con gli anni l’ha modificata, magari studiando un po’.

Chi invece è a caccia ancora della pastiera perfetta: la perfezione, però, per i dolci della tradizione non esiste. Come più volte si è detto, ogni casa, ogni quartiere, ogni provincia ha un proprio modo di impastare la frolla, o il grano o la ricotta. Questa volta vi proponiamo la ricetta di Igino Massari.+

Ingredienti della Pastiera di Igino Massari

200 g di burro

150 g di zucchero

2 g di sale

50 g per le uova

330 g farina bianca di tipo 0

mezza scorza di limone

mezzo baccello di vaniglia

Ingredienti per il grano cotto

150 g di grano per pastiera

250 g latte

½ scorza d’arancia

20 g di burro

Per il ripieno interno

300 g di ricotta

120 g di uova

60 g di latte

1 goccia di neroli

300 g di zucchero

240 g di grano cotto

100 g di arancia candita tagliata in piccoli cubetti

Preparazione

Per prima cosa mescolate il burro, lo zucchero, il sale e gli aromi. Se avete una planetaria utilizzate lo scudo ( facendo molto attenzione), altrimenti mettete tutto in una ciotola

Unite quindi le uova insieme alla farina ( già setacciata) e al lievito. A questo punto bisogna impastate fino ad ottenere un impasto ben amalgamato: la farina dovrà essere ben assorbita.

Il grano

Cuocere a fiamma media il grano insieme al latte, la scorza d’arancia e il burro, fino ad ottenere una massa cremosa e omogenea. Rimestare ricotta e zucchero aggiungendo grano cotto, i tuorli, il latte e le scorze di arance candite con una goccia di neroli.

Cottura e assemblaggio della Pastiera di Igino Massari

Dopo aver stabilizzato la frolla in frigorifero, stenderla con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di 3 mm su uno stampo di forma tonda da 10 cm. Versare successivamente il composto e cuocere a 210° per 16/18 minuti.

