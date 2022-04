pastiera-con-la-ricotta-di-bufala:-la-ricetta-tradizionale-campana-per-renderla-cremosa-e-profumata

Pastiera con ricotta di bufala, la ricetta per farla più buona

Il dolce per eccellenza della Pasqua campana è la pastiera. Un trionfo di profumi e di sapori che conquista il palato di chiunque ne assapori una fetta. La sua consistenza è cremosa e racchiude in sé tutti i segreti di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Ormai, la ricetta di questo dolce è famosa in tutta Italia, eppure, non tutti conoscono i segreti per una pastiera perfetta.

Sicuramente lo strutto è fondamentale nell’impasto della pasta frolla per renderla friabile e saporita così come non può mancare l’acqua di fiori d’arancio, che diffonde il suo profumo in tutta casa. Ma il vero ingrediente che fa la differenza è la ricotta.

Il segreto: la ricotta del caseificio San Leonardo

Con la sua freschezza e morbidezza, la ricotta regala un gusto unico a questa torta pasquale. È importante, però, scegliere quella giusta, ancor meglio se artigianale e realizzata secondo le antiche tradizioni.

In questo, il caseificio San Leonardo di Salerno è una garanzia. Nel cuore della patria della pastiera, la sua ricotta artigianale è prodotta utilizzando solo latte di bufala o vaccino, proveniente da allevamenti selezionati. I maestri caseari ogni giorno lavorano con passione e maestria il siero dando vita ad un prodotto di altissima qualità. Anche per chi vivesse oltreoceano, il caseificio San Leonardo, grazie all’e-commerce, fa arrivare tutta la freschezza e la bontà dei suoi prodotti direttamente a casa.

È il momento di mettersi all’opera. Ecco come stupire i tuoi ospiti con una pastiera eccellente!

Ingredienti per la pasta frolla:

250 gr di farina 00

50 gr di burro

20 gr di miele millefiori

40 gr di latte intero

½ scorza d’arancia

50 gr di strutto

80 gr di zucchero

1 uovo medio

½ scorza di limone

1 pizzico di sale fino

Ingredienti per la crema di grano:

200 gr di grano cotto

25 gr di burro

80 gr di latte intero

1 pizzico di sale fino

Per il ripieno:

200 gr di ricotta di bufala del caseificio San Leonardo

2 uova

b. acqua di fiori d’arancio

180 gr di zucchero

20 gr di miele millefiori

1 tuorlo

20 gr di latte intero

Altrimenti, prova il ripieno già pronto del Caseificio San Leonardo, realizzato esclusivamente con ricotta fresca di latte di bufala. Acquistalo qui.

Segui il procedimento

Prima di tutto prepara la frolla. Dopo aver setacciato la farina su un piano di lavoro e aggiunto un pizzico di sale, forma una fontana. Aggiungi burro, strutto e zucchero e amalgama il tutto impastando con le mani fino a quando non otterrai un composto ben unito. Unisci il miele, poi l’uovo e il latte e grattugia la scorza di arancia e di limone. Continua a lavorare l’impasto fin quando non otterrai un panetto morbido, liscio ed omogeneo. Coprilo con la pellicola da cucina e fallo riposare in frigo per 1 ore e 15 minuti. Per il grano, versalo in un pentolino e aggiungi un pizzico di sale, latte e poi burro. Schiaccia il grano e mescola. Quando sta per bollire, spegni il gas e metti il composto in una pirofila bassa e larga per farlo raffreddare. In un’altra ciotola setaccia la ricotta di bufala del caseificio San Leonardo, aggiungi lo zucchero e mescola il tutto per ottenere una consistenza morbida. Fai riposare il composto in frigo per 1 ora. Riprendi la ciotola con ricotta e zucchero, unisci il miele e poi il composto di grano, continuando a mescolare. In una ciotola rompi le uova e il tuorlo, versa l’acqua di fiori di arancio, il latte e mescola bene il tutto. Unisci questa miscela alla crema di ricotta e grano, continuando sempre a mescolare così da completare il ripieno. A questo punto, riprendi la pasta frolla e suddividila in due parti, una più grande e una più piccola. Sul piano di lavoro infarinato, stendi la parte più grande e riponila in uno stampo per pastiera da 20 cm. Bucherella la base con una forchetta. Versa la crema. Stendi il panetto di pasta frolla più piccolo e realizza 7 striscioline spesse così da porle in senso trasversale sul composto e formare un reticolo. Inforna la pastiera sul ripiano basso di un forno statico preriscaldato a 180° per circa 50 minuti. Sforna la pastiera napoletana e, una volta raffreddata, decorala con un po’ di zucchero a velo.

Buon appetito!

