pastiera-di-riso-al-limone-e-pistacchio,-i-sapori-della-primavera-in-un-morso-per-stupire-i-vostri-ospiti

Una pastiera nuova, diversa dal solito, golosissima;

la pastiera di riso limone e pistacchio è una ricetta innovativa della classica pastiera di riso cilentana e della pastiera grano napoletana, preparata con l’aggiunta di ingredienti d’eccellenza del sud: limone e pistacchi, un connubio di sapori e profumi irresistibile.

Certo, la ricetta della pastiera è sacra, non si cambia di una virgola, e ci si attiene scrupolosamente fino all’ultimo dettaglio!

Se invece volete stupire i vostri ospiti con una novità assoluta, servite la pastiera al limone e pistacchio: lascerete tutti a bocca aperta!

La pastiera di riso del Cilento è una ricetta della tradizione molto semplice e gustosissima, che si prepara durante le festività Pasquali;

la ricetta della nonna è stata stravolta aggiungendo limone e crema al pistacchio, eliminando i canditi: provatela è morbida, delicata, profumata, oltre che golosissima.

Pastiera di riso al limone e pistacchio

Ingredienti

Pasta frolla morbida al limone

300 g di farina

100 g di burro

150 g di zucchero

un uovo intero e 2 tuorli

una bustina di lievito in polvere per dolci

scorza di un limone grattugiata

Ripieno

200 g di riso Carnaroli

200 g zucchero

un litro di latte

3 uova

scorza di un limone tritata

200 g di ricotta vaccina o di pecora

crema di pistacchio q.b.

granella di pistacchi q.b.

Procedimento

Pasta frolla al limone.

In una ciotola miscelate la farina, lo zucchero, limone e lievito;

aggiungete le uova ed il burro morbido;

amalgamate brevemente il tutto per formare un impasto omogeneo;

lasciare riposare in frigorifero per mezz’ora.

Ripieno.

In una pentola unite riso, latte, zucchero, limone e portate all’ebollizione;

quando bolle abbassare la fiamma e lasciare cuocere finché il latte si è assorbito, e lasciate raffreddare;

quando sarà freddo unite le uova, ricotta, pistacchio ed amalgamare bene.

Assemblaggio

Imburrate una tortiera bassa per crostata;

stendete la pasta frolla ad uno spessore di mezzo cm, e rivestite lo stampo.

Riempite il guscio con il ripieno di riso, e livellatelo;

decorate mettendo 7 strisce intrecciate a losanga, e cospargete con granella di pistacchio.

Infornate la pastiere di riso in forno già caldo a 170°C per circa 45 minuti, fino alla doratura.

Togliete dal forno la pastiera di riso al limone e pistacchio, spolverizzatela di zucchero a velo e lasciatela raffreddare nella teglia, e consumatela il giorno dopo.

