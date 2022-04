Pastiera di riso, più buona della classica. L’antica ricetta della nonna per una farcia che si scioglie in bocca

La sua patria è la Campania, ma non può mancare sulle tavole di Pasqua in tutta Italia: la pastiera! Uno dei dolci più irresistibili della nostra tradizione: una crostata di pasta frolla, con una farcitura a base di ricotta, zucchero, canditi, uova, grano bollito nel latte, e aromi, che conferiscono un profumo e sapore inconfondibile.

Come sempre la tradizione ispira golose varianti, come la pastiera al cioccolato, alle nocciole, ai pistacchi, con frolla all’olio e versioni senza glutine. Una delle varianti più comuni della Pastiera napoletana, è la pastiera di riso, nella quale il grano viene sostituito dal riso.

Si prepara con una pasta frolla povera ed una dolce farcitura di riso, in una armoniosa unione di consistenze e sapori, da proporre anche ai più tenaci sostenitori della ricetta classica. Una ricetta complessa, come l’originale: prepareremo cinque piccole pastiere da congelare e consumare quando ci pare.

La pastiera di riso di nonna Rosa

Ingredienti per n.5 pastiere di riso piccole

per il riso cotto

400 g di riso Carnaroli,

200 g di zucchero,

1 litro di latte,

un litro di acqua,

scorza di 1 limone,

una bustina di vanillina,

70 g di burro.

per il ripieno

700 di ricotta di mucca, asciutta,

500 g di zucchero,

7 uova intere,

1 bustina vanillina,

canditi (un barattolino da 70g di cedro e uno di arancio).

per la pasta frolla

500 g di farina,

200 g di zucchero,

200 g di burro,

3 uova,

1 limone grattugiato,

una bustina lievito,

1 pizzico sale.

Procedimento

Pasta Frolla

Impastare brevemente tutti gli ingredienti, formando un impasto omogeneo

Riso

in una pentola mettere a cuocere tutti gli ingredienti ad esclusione del burro;

cuocere il riso a lungo, mescolando ogni tanto, fino a che diventa ben cotto e cremoso; togliere la scorza di limone, ed amalgamare il burro; Spegnere e lasciare raffreddare.

Ripieno

Quando il riso è freddo aggiungere tutti gli altri ingredienti ed aromi, amalgamando bene.

Crostata

Dividere in cinque parti la pasta frolla e il ripieno, oppure in tre parti per pastiere più grandi;

Stendere in ogni teglia la pasta frolla, versare e livellare il ripieno, decorare con 7 strisce di pasta frolla, incrociate in diagonale (4×3).

Cottura

Cuocere in forno già caldo a 170° per 45 minuti.

Conservazione

Rimangono buonissime se congelate ed utilizzate scongelandole a temperatura ambiente.

