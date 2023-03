La Pasqua si avvicina e la pastiera è la protagonista delle nostre tavole. Siamo soliti cucinare quella dolce, ma avete mai provato quella salata? Ottima per mangiarla in compagnia il sabato sera o la domenica come antipasto o ancor meglio per il pic nic di Pasquetta. Si tratta di un impasto di pasta frolla ripiena […]

Pastiera salata, perfetta per il pic nic di Pasquetta. Più buona di qualsiasi rustico scritto su Più Ricette da Imma.

Ufficio Stampa