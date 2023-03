Pastor condenado por tráfico de drogas em Mogi das Cruzes é preso em igreja evangélica no Piauí

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado para aguardar recambiamento para São Paulo. Um homem que atuava como pastor e que foi condenado por tráfico de drogas em Mogi das Cruzes foi preso no Piauí, na noite de quinta-feira (9). Ele foi detido dentro de uma igreja, situada no bairro Santa Bárbara, em Teresina, capital piauiense.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, a prisão do homem foi feita pela Gerência de Polícia Especializada, após cumprimento de mandado de prisão em decorrência de condenação por tráfico de drogas da Comarca de Mogi das Cruzes.

Segundo o delegado Tales Gomes, que conduziu a ação policial, a prisão foi cumprida em uma igreja evangélica, situada no bairro Santa Bárbara, em Teresina, onde o homem é pastor. Ele foi preso durante o processo criminal e, após ser solto, foi morar no Piauí.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do Piauí, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado para aguardar recambiamento para São Paulo.

