Pastor evangélico suspeito de matar duas pessoas é preso na Grande SP após 12 anos foragido

Segundo a investigação, Josenildo Severo de Andrade cometeu os crimes em janeiro de 2011 na cidade de Vicência, no estado de Pernambuco. Pastor é preso na Grande SP após 12 anos foragido

Reprodução/SP1

A Polícia Civil prendeu na noite de segunda-feira (30) em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, um pastor evangélico que estava há 12 anos foragido da Justiça.

Segundo a investigação, Josenildo Severo de Andrade é acusado de ter assassinado dois homens em janeiro de 2011 na cidade de Vicência, no estado de Pernambuco. Ele teria cometido os crimes por ciúme de uma mulher.

Ainda de acordo com a polícia, Josenildo era pastor da igreja Assembleia de Deus e dava cursos de teologia. Ele foi preso enquanto estava na igreja.

O SP1 não conseguiu contato com a defesa do acusado.

Vito Califano