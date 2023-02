Os requisitos como escolaridade e experiência variam conforme os cargos. PAT Bertioga está com 74 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador apresenta 74 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (24) em Bertioga, no litoral de São Paulo. Os requisitos como escolaridade e experiência variam conforme os cargos.

Os interessados devem ter perfil compatível ao solicitado pelo empregador. Para se candidatar, os interessados devem agendar atendimento através do site do Poupatempo ou pelo aplicativo do Poupatempo e comparecer ao local munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.

O Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT) fica no Poupatempo Bertioga. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Confira as vagas disponíveis:

2 VAGAS – APONTADOR DE MÃO DE OBRA – PCD

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto. Também para Pessoas com Deficiência.

1 VAGA – ASSISTENTE DE ENGENHARIA – PCD

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino superior incompleto (Engenharia). Também para Pessoas com Deficiência.

1 VAGA – MOTORISTA DE CAMINHÃO

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo e habilitação na categoria “D”.

2 VAGAS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental incompleto e habilitação na categoria “D” – Curso MOP e Curso de Escavadeira ativos.

2 VAGAS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental incompleto e habilitação na categoria “D” – Curso MOP e Curso de Escavadeira ativos.

10 VAGAS – PEDREIRO – PCD

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino fundamental completo. Também para Pessoas com Deficiência.

10 VAGAS – PEDREIRO

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino fundamental completo.

15 VAGAS – SERVENTE DE OBRAS – PCD

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino fundamental incompleto. Também para Pessoas com Deficiência.

10 VAGAS – SERVENTE DE OBRAS

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho e ensino fundamental incompleto.

1 VAGA – SUBENCARREGADO DE OBRA

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias ‘A’ e ‘D’.

2 VAGAS – VENDEDOR EXTERNO

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias ‘A’ ou ‘B’.

12 VAGAS – VIGILANTE: Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino médio completo.

4 VAGAS – CONTROLADOR DE ACESSO: Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino médio completo.

2 VAGA – AUXILIAR DE COZINHA: Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho e ensino fundamental incompleto.

