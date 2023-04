PAT de Bertioga está com 32 vagas de emprego e uma de estágio

Interessados devem agendar uma hora no PAT, que fica na Avenida Dezenove de Maio, 684, no bairro Jardim Albatroz PAT fica dentro do Poupatempo

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga está com 32 vagas de emprego e uma vaga de estágio disponíveis para a população. Os requisitos variam de acordo com os cargos e há vagas também para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem agendar atendimento no site do Poupatempo ou pelo aplicativo. Depois basta comparecer ao PAT, que fica na Avenida Dezenove de Maio, 684, no bairro Jardim Albatroz. É necessário levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.

O PAT fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Mais informações pelo telefone: (13) 3319-9700.

Vagas

Motorista de caminhão – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo e habilitação na categoria “D”.

Pedreiro (PCD) – 10 vagas

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino fundamental completo. Também para pessoas com deficiência.

Servente de obras – 10 vagas

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho e ensino fundamental incompleto.

Esteticista – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino superior completo.

Biomédica – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino superior completo.

Encarregado de pátio – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, experiência com empilhadeira, conhecimento básico de mecânica de caminhões, habilitação na categoria ‘D’ e ensino fundamental completo.

Assistente de engenharia (PCD) – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino superior incompleto (Engenharia). Também para pessoas com deficiência.

Governanta – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino médio completo.

Camareira – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho e ensino fundamental completo.

Cozinheiro – 1 vaga

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho e ensino fundamental completo.

Vendedor externo – 2 vagas

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo e habilitação na categoria “A” ou “B”.

Vendedor externo – 1 vaga

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho e ensino médio completo.

Gerente comercial – 1 vaga

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho, ensino médio completo, habilitação e disponibilidade do próprio veículo.

Estagiário de engenharia ou arquitetura (PCD) – 1 vaga

Requisitos: Estar cursando ensino superior, a partir do segundo semestre, dos cursos de Engenharia ou Arquitetura. Também para pessoas com deficiência.

