pat-de-bertioga,-sp,-oferece-49-vagas-de-emprego

Requisitos para as vagas como escolaridade e experiência variam conforme os cargos. Há oportunidades também para Pessoas com Deficiência (PCD) PAT de Bertioga oferece 49 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Bertioga, no litoral de São Paulo, oferece 49 vagas de emprego nesta quarta-feira (1). Há oportunidades também para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os requisitos para as vagas como escolaridade e experiência, variam conforme os cargos. Os interessados devem ter perfil compatível ao solicitado pelo empregador (confira as vagas e os requisitos abaixo).

O serviço do PAT, antes oferecido na Vila do Bem Centro, foi transferido para a unidade do Poupatempo Bertioga, localizada na Avenida 19 de Maio, 694/696. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

É necessário fazer agendamento através do site o Poupatempo ou pelo aplicativo. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (13) 3319-9700.

Confira as vagas:

2 vagas – Apontador de mão de obra:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto. Também para Pessoas com Deficiência.

1 vaga – Assistente de engenharia:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino superior incompleto (Engenharia). Também para Pessoas com Deficiência.

1 vaga – Auxiliar de cozinha:

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

1 vaga – Motorista de caminhão:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto. Possuir habilitação na categoria “D” e ter entre 30 e 55 anos.

2 vagas – Operador de retroescavadeira:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto. Possuir habilitação na categoria “D” e ter entre 30 e 55 anos.

10 vagas – Pedreiro:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental completo. Também para Pessoas com Deficiência.

4 vagas – Porteiro:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino médio completo.

15 vagas – Servente de obras

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto. Também para Pessoas com Deficiência.

10 vagas – Servente de obras:

Requisitos: Com experiência, sem comprovação na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

1 vaga – Subencarregado de obra:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental completo e possuir habilitação nas categorias ‘A’ e ‘D’.

2 vagas – Vigilante:

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino médio completo.

