PAT de Bragança Paulista está com 264 vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

As vagas ficam disponíveis até o dia 8 de março. Posto de Atendimento ao Trabalhador PAT de Bragança Paulista

Reprodução/TV Vanguarda

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com 264 vagas de empregos abertas. Os interessados podem se candidatar até o dia 8 de março.

Segundo o órgão, são 264 oportunidades de emprego, sendo 157 em Extrema, 105 em Bragança Paulista e duas em Pinhalzinho.

Os cargos que possuem maiores números de vagas disponíveis são: auxiliar de estoque (60 vagas), costureira (30), auxiliar de operações (20) e auxiliar de serviços gerais (20).

As demais oportunidades e número de vagas, podem ser encontrados no site da prefeitura. O local também realiza atendimento via WhatsApp no número (11) 4033-1950.

Os interessados devem se dirigir ao PAT de Bragança Paulista, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, na rua Coronel Teófilo Leme, no Centro, levando os documentos pessoais, como carteira de trabalho, RG e CPF e currículo.

valipomponi