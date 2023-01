pat-de-catanduva-tem-20-vagas-de-emprego

Dentre as principais oportunidades estão três vagas para gerente comercial e para mecânico. Tem vaga para mestre de obras em Catanduva

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva (SP) está com 20 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (17). São oportunidades para diversos setores como indústria, comércio e serviços.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa cadastrar o currículo na internet e apresentar os documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS na unidade. Dentre as principais oportunidades estão três vagas para gerente comercial e para mecânico.

O PAT de Cataduva fica na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537.

Confira as oportunidades

Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas)

Assistente de vendas

Engenheiro civil

Farmacêutico

Gerente comercial

Gerente regional de vendas

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de motor a diesel

Mecânico de veículos automotores a diesel

Mestre de obras

Operador de equipamento de escavadeira

Técnico em segurança do trabalho

