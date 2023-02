PAT de Guarujá oferece 56 vagas de emprego neste sábado

Há oportunidade para diversas funções. PAT Guarujá oferece 56 vagas de emprego; oportunidades são para diferentes áreas de trabalho

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Guarujá, no litoral de São Paulo, está com 56 vagas de emprego neste sábado (25). Há muitas oportunidades nas funções de pedreiro e azuleijista.

Os interessados devem comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, munidos de Carteira de Trabalho física ou digital, documento oficial com foto (RG ou CNH) e PIS. Aos sábados, o horário é das 9h às 12h30.

O atendimento é na Avenida Santos Dumont, 1.586, no Pae Cará, em Vicente de Carvalho. Os pré-requisitos são imprescindíveis e os documentos indispensáveis.

Confira as vagas de emprego e as exigências:

25 vagas – Pedreiro Bloqueiro

Experiência: 6 meses sem comprovação em carteira

Escolaridade: Não exigida

25 vagas – Azulejista

Experiência: 6 meses sem comprovação em carteira

Escolaridade: Não exigida

1 vaga – Cozinheiro do serviço doméstico

Experiência: 6 meses com comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

1 vaga – Cozinheiro Geral

Experiência: 6 meses com comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Experiência: 6 meses sem comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

1 vaga – Repositor de Mercadorias (para candidato PCD)

Experiência: 3 meses com comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

1 vaga – Técnico de Enfermagem do Trabalho (Temporário)

Experiência: 6 meses com comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Médio Completo

1 vaga – Eletricista

Experiência: 6 meses com comprovação em carteira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

