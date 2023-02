PAT de Itanhaém, SP, oferece 72 vagas de emprego

Maior número de vagas é para sorveteiro ambulante. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, empregado doméstico, entre outras. Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em Itanhaém (SP)

Divulgação/Prefeitura de Itanhaém

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itanhaém, no litoral de São Paulo, oferece 72 oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais nesta segunda-feira (27). O maior número de vagas é para sorveteiro ambulante. Também há oportunidades para pedreiro, pizzaiolo, vendedor ambulante e empregado doméstico (veja a lista completa abaixo).

O atendimento do PAT está localizado na Rua Antônio Olívio de Araújo, 5, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os interessados pelas vagas podem se cadastrar pessoalmente no posto ou no Portal do Emprega Brasil neste link.

Para o atendimento presencial no PAT, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelos números (13) 3426-9669 ou (13) 3426-7674.

Confira as vagas

Açougueiro (2 vagas)

Ajudante de açougueiro (1 vaga)

Atendente balconista (1 vaga)

Atendente de cafeteria (1 vaga)

Atendente de lanchonete (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (4 vagas)

Auxiliar de lavanderia (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (2 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Caseiro (2 vagas)

Chapista de lanchonete (1 vaga)

Cozinheiro geral (2 vagas)

Empregado doméstico (4 vagas)

Garçom (1 vaga)

Gerente de pousada (1 vaga)

Governanta de hotelaria (1 vaga)

Manicure (2 vagas)

Mecânico de automóvel (1 vaga)

Mecânico de auto em geral (1 vaga)

Mecânico de refrigeração (1 vaga)

Mecânico reparador de máquinas (1 vaga)

Monitor externo de alarmes (1 vaga)

Motorista operacional de guincho (1 vaga)

Pedreiro (2 vagas)

Pintor de automóveis (1 vaga)

Pizzaiolo (1 vaga)

Professor de educação física (1 vaga)

Repositor (1 vaga)

Servente de obras (2 vagas)

Sorveteiro de comércio ambulante (18 vagas)

Técnico de edificações (1 vaga)

Técnico de manutenção elétrica (1 vaga)

Técnico em fibras ópticas (2 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Vendedor ambulante (6 vagas)

Vendedor interno (1 vaga)

