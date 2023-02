PAT de Jacareí abre 400 vagas de emprego temporárias para o carnaval; veja como se candidatar

As vagas são para auxiliar de limpeza, bombeiro civil, controlador de acesso e vigilante. Candidaturas se encerram na próxima sexta-feira (10). PAT de Jacareí disponibiliza as vagas diariamente.

Alex Brito/PMJ

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jacareí está com 400 vagas abertas para trabalho temporário durante o carnaval deste ano. As vagas ficam abertas até a próxima sexta-feira (10) e são para atuar em uma empresa de segurança da cidade.

As vagas disponíveis são para quatro áreas diferentes, sendo auxiliar de limpeza (100 vagas), bombeiro civil (100 vagas), controlador de acesso (100 vagas) e vigilante (100 vagas).

Para as vagas de bombeiro civil e vigilante, é necessário que o candidato comprove que tem curso na área. Apesar disso, não há exigência de experiência prévia na função.

Os interessados nas vagas devem se direcionar ao PAT de Jacareí para retirar a carta de encaminhamento para entrevista. O PAT está localizado na Rua Barão de Jacareí, número 839, no Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para saber mais informações ou tirar dúvidas, o Posto de Atendimento disponibiliza o telefone (12) 3951-7943 para contato.

Vittorio Ferla