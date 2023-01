pat-de-leme-oferece-80-oportunidades-de-emprego;-veja-como-se-candidatar

Vagas são cadastradas pelas empresas, que descrevem o perfil de cada uma delas; confira. Carteira de Trabalho Digital

Leonardo Bosisio/g1

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Leme (SP) está com 80 oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (24).

As vagas são cadastradas pelas empresas, que descrevem o perfil de cada uma delas (pré requisitos, escolaridade, exigências, experiência ou não). O PAT é responsável pela intermediação de mão de obra.

As vagas anunciadas estão ativas, porém podem sofrer alterações, caso atinjam o limite de encaminhamentos (exigido pelos empregadores).

Os interessados podem comparecer ao PAT com documentos, para consultar o perfil completo de todas as vagas ativas. É necessário levar documentos e currículo atualizado.

O PAT fica na Praça Manoel Leme, nº 36, no centro. O telefone é (19) 3573-3560.

Veja as vagas de emprego disponíveis:

Acabador de pedras – experiência na função. Fará acabamento em pedras de granitos;

Açougueiro – ensino fundamental e experiência na função. Será responsável pelo atendimento, cortes e manuseio de diferentes carnes e armazenamento das mesmas. Disponibilidade de horário;

Açougueiro – necessário no mínimo 1 ano de experiência na função. O candidato deve ter conhecimento em todas as áreas do açougue em geral;

Ajudante de serralheiro – ensino fundamental e experiência em rotinas de serralheria, experiência com lixadeira, furadeira, policorte e serviços gerais. Deve ter boa comunicação e disponibilidade de horário;

Ajudante de serralheiro – deve ter experiência na função. Irá auxiliar o serralheiro em todas as funções necessárias, realizar furações e cortes em geral. Deve ter disponibilidade de horário;

Analista de sistemas – experiência na função. Deve estar cursando superior em ti ou ter completado. Conhecimento em epr, postgre sql, devcoffe e outros. Disponibilidade de horário e para viagens;

Assistente de vendas – necessário experiência na função assim como ter ou estar cursando administração ou marketing. Responsável por realizar melhorias em anúncios, pesquisas de mercado, estratégias, marketing e vendas;

Auxiliar administrativo – ensino médio completo e experiência em toda rotina administrativa. Será responsável pelo atendimento a clientes e fornecedores, cadastro de produtos, conhecimento de informática. Deve ter algum conhecimento em contabilidade. Disponibilidade de horário;

Auxiliar administrativo – necessário que estejam cursando superior em administração. Irá auxiliar em todos as questões administrativas necessárias;

Auxiliar de arquitetura – estágio na área de arquitetura ou engenharia. Realizações de plantas e plotagem, desenvolver autocad. Deve estar cursando faculdade;

Auxiliar de linha de produção – não é necessário experiência, apenas disponibilidade. Irá auxiliar na produção em geral de cadeiras, lixamento, entre outras funções;

Auxiliar financeiro – necessário ter experiência na função e ensino médio completo. Candidato fará auxilio ao administrativo, assim como responsável por questões financeiras da empresa em geral;

Cadista – experiência na função. Irá realizar desenhos técnicos em geral na ferramenta autocad. Deve ter disponibilidade de horário;

Cadista – ensino técnico e experiência na área. Preenchimento de diagramas elétricos, domínio do sistema autocad e conhecimento com projetos elétricos;

Caldeireiro – ensino fundamental e experiência na confecção reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas e metais como aço, ferro, …fabricação e reparos de caldeiras, tanques reservatórios e outros recipientes. Noções de metrologia;

Caldeireiro montador – Vaga para Araras. Ensino fundamental, experiência na função. Conhecimento em montagem de peças e conjuntos de caldeiraria, traçagem, ajustamento, esquadrejamento, nivelamento, fixação e ponteamento de solda. Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos. Disponibilidade de horário;

Caldeireiro serralheiro – Experiência na função. Ensino médio completo fará serviços gerais pertinentes a função de caldeireiro;

Campeiro – Experiência com gado de corte (trato, laço, cuidados com criação , domínio de cavalos. Noções para dirigir trator e serviços gerais. Deve ser casado, para residir na fazenda com esposa e filhos;

Consertador de equipamentos eletrônicos – com experiência na função. Para consertar celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos, curso na área de eletrônica ou sistemas operacionais. Deve ter disponibilidade para trabalhar aos sábados;

Controlador de acesso – necessário CNH AB e disponibilidade de horário. O candidato fará controle do estacionamento em geral, assim como zelar e guardar os veículos presentes;

Cortador de vidros – ensino médio completo e CNH. Fará corte e lapidação de vidros;

Costureiro – ensino fundamental e experiência em máquina de costura industrial, para confecção de estofados;

Desenhista mecânico – experiência na função como desenhista. Ensino médio completo. Fará desenhos técnicos e projetos, conhecimento com informática;

Eletricista de instalações – experiência na função e ensino médio completo. O candidato será responsável por parte de cabeamento, fixação de infraestrutura, montagem de painéis, recorte de gesso e outros;

Encarregado de usinagem – experiência na função e ensino médio completo. O candidato será responsável por parte de cabeamento, fixação de infraestrutura, montagem de painéis, recorte de gesso e outros;

Especialista de informações – deve ter bons conhecimentos em peças automotivas. Curso de mecânica será um diferencial. Deve ter ensino médio completo. Irá auxiliar vendedores, sanar dúvidas e realizar vendas. Deve ter disponibilidade de horário;

Estofador – estofador ou auxiliar. Necessário experiência na função, fará estofamento de moveis em geral. Deve ter disponibilidade de horário;

Funileiro – ensino fundamental e experiência comprovada em reparos, funilaria, preparo para pintura de veículos pesados (caminhões e chassis);

Funileiro – deve ter experiência na função assim como CNH B. O mesmo deve ter disponibilidade de horário. Candidato deve fazer reparos em peças para pintura, assim como limpeza de máquinas;

Gerente de marketing – necessário curso técnico ou superior na área. Deve ter experiência na função e disponibilidade de horário. Fará as fotos de produtos para divulgação dos mesmos, cadastro de itens, administrar site e redes sociais, assim como realizar edições de vídeos;

Gerente de vendas – desejável experiência na função. Necessário que tenha ensino médio completo, CNH AB e perfil de vendas. Deve ter disponibilidade de horário, fará tratativas em meios btb e btc marketing, viagens e visitas a clientes;

Instalador de alarme – Deve ter experiência na função e ensino médio completo. Conhecer sistemas de alarmes cftv e elétrica em geral. Irá auxiliar na instalação de alarmes em geral. Deve ter CNH AB e disponibilidade de horário e viagens;

Instalador de canos – experiência na função. Deve fazer toda a parte hidráulica em construções em geral. Contratação efetuado por MEI;

Manobrista – ensino fundamental, experiência em conduzir e manobrar caminhões, separar e carregar materiais. CNH D e precisa estar disponível para trabalhar de segunda a sexta das 12h às 21h48. Obs.: o trabalho envolve esforço físico;

Marceneiro – necessário experiência com marcenaria de móveis, deve ter fundamental completo e disponibilidade de horário;

Mecânico de caminhões – vaga para mecânico ou auxiliar de mecânico. Deve ter experiência na função e ensino fundamental completo. O candidato fará a manutenção de caminhões em geral, assim como substituição de peças, troca de óleo, calibragem de pneus, entre outros. Deve ter disponibilidade de horário e viagens, CNH D para mecânicos e auxiliar CNH B;

Mecânico de automóvel – Ensino fundamental completo. Experiência em mecânica de veículos, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento. Disponibilidade para horas extras, quando necessário. Disponibilidade para trabalhar aos sábados, das 8 às 12h;

Mecânico de manutenção de máquinas – necessário experiência com elétrica e mecânica. Fará reparo de equipamentos em geral, preventivos e sensitivos;

Mecânico de manutenção de máquinas – ensino médio. Desejável que tenha técnico em mecânica. Experiência em manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos industriais, sistemas hidráulicos e pneumáticos. Disponibilidade de horário para trabalhar em turnos (tarde e noite), através de escalas;

Mecânico de manutenção de motocicletas – deve ter experiência como mecânico ou auxiliar. Trabalhar em conchal, fará conserto de motos em geral, assim como outras atividades necessárias;

Mecânico reparador de máquinas – necessário experiência na função e ensino fundamental. Candidato deve realizar reparos em máquinas industriais em geral. Necessário disponibilidade de horário;

Montador – necessário experiência na função assim como CNH C. Candidato deve ter experiência na montagem de móveis em geral, realizará a montagem em residências de clientes;

Montador de estruturas metálicas – necessário experiência na função. Será responsável por realizar montagem de estruturas metálicas. Deve ter disponibilidade de horário e para viagens;

Montador de máquinas – ensino fundamental e experiência em indústria, montagem geral de peças e equipamentos;

Motorista entregador – ensino fundamental e experiência na função. Será responsável pela entrega de compras e posição de mercadorias. CNH AB e disponibilidade de horário;

Padeiro – experiência comprovada na função. Disponibilidade de horário. Fará a produção de pães e massas em geral, para trabalhar em Araras;

Padeiro – experiência na função. Ensino médio completo e disponibilidade de horário. Fará a produção de pães em geral, salgados, bolos e pizzas;

Pedreiro – ensino fundamental e com experiência em alvenaria e acabamento, incluindo assentamento de pisos e porcelanato;

Pintor de obras – ajudante de pintor ou pintor. Necessário ensino fundamental completo. Deve ter experiência na função ou curso na área, o candidato fará pinturas em geral, em todas as superfícies solicitadas, assim como coordenar ajudante e cumprir com solicitações. O candidato terá que trabalhar com grandes alturas;

Plainador de metais – ensino fundamental experiência em usinagem de peças, com máquinas plainas convencionais, reparos, ajustes mecânicos e elétricos, regulagem de máquinas, empregando ferramentas manuais. Conhecimento de metrologia;

Professor de nível médio – necessário superior em informática ou gestão empresarial. O mesmo irá ministrar treinamentos, aulas e cursos profissionalizantes, nas áreas correspondentes;

Promotor de vendas – para trabalhar em empresa de Leme. Ensino médio completo e experiência em vendas externas e apresentação de produtos para pets (rações). Será responsável por materiais promocionais, pesquisas, participação de ações de Sell-out, conquista de espaços em PDV. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 17h e aos sábados, das 8 às 12h. Necessário que tenha disponibilidade para viagens CNH a e moto própria;

Representante comercial – deve ter experiência na função e ensino médio completo. Deve ter disponibilidade de horário em geral, assim como CNH AB. Contratação por PJ, será responsável por vendas de rastreadores;

Representante comercial – necessário experiência na função. Deve ter CNH AB assim como facilidade com números e disponibilidade e horário. Fará atendimento de clientes do varejo da cidade, visitas para venda de produtos alimentícios, perfumaria, higiênicos e bazar. (cartela de clientes pronta) e contratação como autônomo;

Representante técnico – deve ter superior em engenharia civil, assim como experiência em vendas. Necessário CNH B. O mesmo é responsável por vendas externas, visitas a clientes (construtoras, projetistas entre outros.) Entrega técnica de produtos, especificação de materiais, cotações e follow-up;

Representante técnico – necessário experiência em vendas. Deve ter ensino médio completo. Fará vendas e peças automotivas assim como acessórios em geral. Deve ter conhecimentos básicos em informática;

Soldador – necessário experiência na função. O candidato deve realizar soldas em geral com solda MIG;

Soldador – experiência na função e ensino médio completo. Necessário bons conhecimentos de solda comum e artística (MIG, MAG e eletrodo);

Tapeceiro de móveis – necessário experiência com tapeçaria de móveis e deve ter fundamental completo e disponibilidade de horário;

Técnico de análise – vaga de estágio. Necessário estar cursando técnico ou superior em química. Candidato fará acompanhamento e suporte no laboratório, fará testes e análises de produtos;

Técnico de eletrotécnica – necessário experiência na função e disponibilidade de horário. O candidato deve ter CNH B e ensino médio completo. Fará a instalação, configuração de equipamentos eletrônicos, rastreadores, câmeras, monitores, etc;

Técnico de refrigeração – para fazer instalação de ar condicionado, manutenção e instalação elétrica. Deve ter experiência na função, ensino médio completo, CNH AB e disponibilidade para viagens;

Torneiro CNC – não é necessário experiência na função. Deve conter ensino médio completo e conhecimento com AutoCad. O mesmo irá fazer operação de torno assim como desenhos técnicos em AutoCad;

Torneiro mecânico – ensino fundamental completo e experiência em indústria e processo produtivo. Experiência em operação de torno mecânico e fresadora. Necessário que resida em Leme e tenha disponibilidade de horário;

Tratorista agrícola – necessário experiência na função e saber ler e escrever. O candidato deve realizar aplicação de adubo, manuseio do trator, cuidados básicos com ferramentas de trabalho entre outras funções. Deve ter CNH B e disponibilidade de horário;

Vendedor interno – deve ter experiência e superior completo. Necessário CNH B e disponibilidade de horário. Vendas de prestação de serviços do ramo de construção civil;

Vendedor interno – necessário experiência na função e ensino médio completo. Candidato fará vendas de peças e equipamentos hidráulicos, sendo vendas internas ou externas, deve ter boa comunicação, noções de informática básica (word/Excel). Necessário CNH AB e veiculo próprio;

Vendedor pracista – ensino médio completo e experiência na função. Visita a clientes, para negociação de preços, prazos, condições de pagamento, pós vendas de produtos e serviços. Será responsável pela demonstração e orientações sobre produtos, fechamento de contratos, avaliação do perfil dos clientes e elaboração de estratégias de vendas. É necessário que tenha CNH A e moto própria, para visitas a clientes (despesas pagas pela empresa). Disponibilidade para viagens;

Vendedor pracista – deve ter experiência na função assim com ensino médio completo. O candidato realizará visitas para clientes em geral, ofertando serviços, fará o atendimento de clientes, entre outras funções. Fixo + comissão, vale refeição de r$16,00 dia, plano odontológico, convênio médico, seguro de vida e ajuda de custo em r$300,00. Deve ter CNH AB;

Vendedor pracista – ensino médio completo e experiência em vendas externas, atendimento a clientes, boa comunicação e bom relacionamento interpessoal. CNH A ou B. Receberá apenas comissão sobre as vendas;

Vagas apenas divulgadas pelo PAT de Leme

As oportunidades de emprego divulgadas abaixo são apenas divulgadas pelo PAT de Leme. Os interessados em alguma vaga devem entrar em contato diretamente pelo e-mail ou WhatsApp informado em cada cargo.

Líder de produção – liderança de equipes, deve ser ágil, ter noções de solda e serra.

E-mail: ferreirajuliana551@yahoo.com.br;

Auxiliar de rastreamento – para trabalhar em Pirassununga. Deve ter ensino médio completo e experiência na função. Necessário ter CNH A ou B e disponibilidade na função.

E-mail: trabalheconosco@mahnic.com.br;

PCD – Vagas diversas para todas as áreas necessárias. O candidato deve realizar o cadastro no RHBOT diretamente no PAT de Leme;

Técnico contábil – deve ter experiência na função assim como técnico na área. Fará análise e conciliação de contas, classifica e contabiliza as despesas, receitas e movimentação financeira. Elabora quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis. Participa da elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis.

WhatsApp: (19) 99839-8637;

Marceneiro – deve ter experiência na função e ensino médio completo. Fará Trabalhos com cortes de madeira, MDF, compensado em maquinas.

E-mail: adm@henritrampolim.com.br;

Roçador – experiência com roçadeira costal. Terá que roçar externo de rodovias em geral, deve ter disponibilidade de horário.

WhatsApp: (19) 99230-0929;

Linha de produção – deve ter experiência em produção de 2 anos, ser alfabetizado. O candidato irá realizar a produção de massas, empacotamento, embalagens entre outras funções.

E-mail: rh@daroz.com.br;

Tradutor – necessário saber Japonês fluente, fará tradução simultânea, assim como auxiliar nos processos administrativos.

E-mail: rh@kurashiki-chemical.com.br;

Coordenador de projetos – necessário conhecimento em CATA, SolidWorks, deve conhecer desenho técnico. Irá participar de pesquisa e resolução de problemas.

E-mail: rh@kurashiki-chemical.com.br;

