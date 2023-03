Vagas são cadastradas pelas empresas, que descrevem o perfil de cada uma delas; confira. PAT de Leme tem 54 vagas de emprego disponíveis; veja quais são e como se candidatar

Divulgação Seteq

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Leme (SP) está com 54 oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (28).

As vagas são cadastradas pelas empresas, que descrevem o perfil de cada uma delas (pré requisitos, escolaridade, exigências, experiência ou não). O PAT é responsável pela intermediação de mão de obra.

As vagas anunciadas estão ativas, porém podem sofrer alterações, caso atinjam o limite de encaminhamentos (exigido pelos empregadores).

Como se candidatar

Os interessados podem comparecer ao PAT com documentos, para consultar o perfil completo de todas as vagas ativas. É necessário levar documentos e currículo atualizado.

O PAT fica na Praça Manoel Leme, nº 36, no centro. O telefone é (19) 3573-3560.

Veja quais são as oportunidades de emprego disponíveis:

Açougueiro

Requisitos: Ensino Fundamental completo, disponibilidade de horários e experiência na função

Função: atendimento no balcão, cortes, manuseio e armazenamento de diversos tipos de carnes.

Açougueiro

Requisitos: ter experiência na função e disponibilidade de horário

Funções: todas as atividades pertinentes a profissão, assim como cortes específicos de carnes em geral

Ajudante de obras

Requisitos: Ensino Fundamental completo, disponibilidade para viagens e horários e experiência na função

Função: apoiar os serviços gerais em obras de construção e auxiliar a equipe de campo durante a execução do trabalho

Analista de custos

Requisitos: ter Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica ou Administração, experiência na função e ter noções de usinagem e Excel avançado

Funções: gestão de orçamentos, apuração de custos, lista de preços, interação com áreas de engenharia de produtos, relação de custos, gestão de equipes, entre outras funções

Analista de marketing

Requisitos: ter Ensino Médio completo e experiência em marketing digital, estratégias de tráfego em sites e captação de leads através de ferramentas (gerenciador do Facebook – Facebook Bussiness, Google Ads, Taboola, Migd

Funções: criação de conteúdo para landing pages, envios de newsletter para novos consumidores e automatização de estratégias de marketing

Analista de sistemas

Requisitos: ter Experiência na função, estar cursando ou ter cursado Ensino Superior em T.I, ter conhecimento em epr, postgre sql, devcoffe e ter disponibilidade de horário e para viagens

Assentador de canalização

Requisitos: ter disponibilidade de horário

Funções: fazer furos, aplicações de calhas e rufos, medições, dobras e uso básico de equipamentos. O trabalho é em alturas

Atendente balconista

Requisito: ter experiência em balcão

Funções: servir pedidos, realizar o preparo de bebidas em geral, atendimento, caixa, limpeza e organização do ambiente e reposição de produtos

Auxiliar de arquitetura

Requisitos: fazer estágio ou estar cursando na área de arquitetura ou engenharia

Funções: realizar plantas e plotagem e desenvolver autocad

Auxiliar de cozinha

Requisitos: ter experiência na função, ter disponibilidade para trabalhar até às 20h, em alguns dias da semana, e ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e domingos

Funções: pré-preparo, higienização e armazenamento de alimentos, limpeza e organização da cozinha

Auxiliar de escritório

Requisitos: ter experiência no cargo, Ensino Médio completo e boa comunicação/dicção

Funções: realizar representação comercial, atendimento ao cliente por telefone, captação de pedidos e lançamento em sistemas

Auxiliar de escritório

Requisitos: ter Ensino Médio completo e bons conhecimentos na área administrativa e informática

Funções: ser responsável por folha de pagamento e e-social

Auxiliar de expedição

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo, ter disponibilidade de horário e experiência em expedição

Funções: fazer conferência de cargas e etiquetas dos lotes para transporte, separação dos pedidos e ordem de entrega, carga das mercadorias nos caminhões, organização de câmaras frias, balanço diário (contagem dos produtos)

Auxiliar de marceneiro

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo e vontade de aprender atividades de marcenaria em fábrica de móveis rústicos

Funções: ajudar o marceneiro nos serviços gerais pertinentes a rotina de trabalho (produção de móveis, limpeza, organização e carregamento e descarregamento)

Caldeireiro montador – vaga exclusiva para Araras

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo, experiência na função, conhecimento em montagem de peças e conjuntos de caldeiraria, traçagem, ajustamento, esquadrejamento, nivelamento, fixação e ponteamento de solda, conhecimento em leitura e interpretação de desenhos e ter disponibilidade de horário

Campeiro

Requisitos: ter experiência com gado de corte (trato, laço, cuidados com criação, domínio de cavalos, ter noções para dirigir trator e serviços gerais e ser casado, para residir na fazenda com esposa e filhos

Caseiro

Requisitos: ter experiência na função comprovada em carteira ou ter referência

Funções: cuidar de criação de gados, da casa, roçar, podar, arrumar cerca, tratar dos animais e dirigir trator

Criador de conteúdo

Requisitos: ter experiência como técnico na área de marketing, comunicação visual ou afins e disponibilidade para trabalhar meio período

Funções: trabalhar com divulgações da empresa em redes sociais, como Facebook e Instagram, e fazer a criação e desenvolvimento de conteúdo em geral

Dedetizador

Requisitos: ter CNH B e disponibilidade de horário

Funções: realizar trabalhos em altura e em locais confinados como forros

Empregado doméstico

Requisitos: ter disponibilidade de horário e para início imediato

Funções: auxiliar em todas as atividades necessárias como auxiliar na limpeza de ambientes, organização, orientação de idoso, limpeza de área de pets (gatos e papagaio)

Especialista da informação

Requisitos: ter bons conhecimentos em peças automotivas, ter Ensino Médio completo e curso de mecânica (diferencial)

Funções: auxiliar vendedores, sanar dúvidas e realizar vendas

Estampador de placa

Requisito: ter Ensino Médio completo e experiência em atendimento ao público, para recolhimento de documentos e lançamento de dados em sistema, ter habilidade com ferramentas, como chaves diversas, bons conhecimentos de informática e disponibilidade para viajar com a moto da empresa, para cidades como Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú (CNH A)

Funções: fazer estampa de placas e emplacamento dos veículos

Esteticista

Requisitos: ter curso superior em estética e experiência em atendimento ao cliente, vendas de serviços da área, aplicação de laser, para procedimentos estéticos e ter disponibilidade de horário

Funileiro

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo e experiência em serviços gerais de funilaria, preparação de veículos e pintura

Funileiro

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo e experiência comprovada em reparos, funilaria, preparo para pintura de veículos pesados (caminhões e chassis)

Funileiro

Requisitos: ter experiência na função, CNH B e ter disponibilidade de horário

Funções: fazer reparos em peças para pintura e limpeza de máquinas

Jardineiro

Requisitos: ter Ensino Fundamental e experiência em rotinas de jardinagem, limpeza de terrenos, plantio e operação de roçadeira manual

Mecânico de manutenção de máquinas

Requisitos: ter experiência na função e cursar ou ter cursado técnico em mecânica e ter noções de desenho técnico, ponte rolante e segurança no trabalho

Funções: manutenções em equipamentos em geral, avaliação de condições da produção, lubrificação de máquinas dentre outras funções

Mecânico de manutenção de motocicletas

Requisitos: ter CNH AB e experiência com mecânica de motos (auxiliar ou mecânico) ou curso na área de mecânica de motos

Mecânica eletricista de automóveis

Requisitos: ter Ensino fundamental e experiência na manutenção elétrica de veículos, desmontagem e montagem de peças e acessórios e ter disponibilidade de horário

Montador

Requisitos: ter experiência como montador, ter disponibilidade de horário e ter CNH AB

Funções: fazer montagem de toldos e estruturas metálicas, fazer uso de furadeira, esmerilhadora e escadas

Montador de estruturas metálicas

Requisitos: ter experiência na função e ter disponibilidade de horário e para viagens

Funções: ser responsável por realizar montagem de estruturas metálicas

Montador soldador

Requisitos: ter Ensino fundamental e experiência em solda mig e tig e montagem de estruturas metálicas

Motorista

Requisitos: ter experiência na função, ter CNH D ou E e Ensino Fundamental completo

Funções: condução de caminhão, transporte de resíduos de usina e do campo para usina r condução de caminhão truck

Operador de processo de produção

Requisitos: ter Ensino fundamental e experiência em rotinas de produção (“chão de fábrica”) e ter disponibilidade para trabalhar em turnos

Funções: ser responsável pelo abastecimento de matéria prima, calibração de produtos e equipamentos, controle de dimensões, inspeções e lubrificações, embalagem e transporte de produtos para expedição, organização e limpeza do ambiente de trabalho, preenchimento de registro de atividades, conhecimento em prensas hidráulicas

Operador de processos de produção

Requisitos: ter experiência comprovada em “chão de fábrica” , ter disponibilidade de horário e curso de operação de máquinas industriais (diferencial)

Funções: operação de máquinas industriais, para processo de produção

Operador de teleatendimento

Requisitos: ter Ensino Médio completo e experiência em vendas de empréstimos consignados por telefone, atendimento a clientes e conhecimentos de informática

Operador de teleatendimento

Requisitos: ter Ensino médio completo, experiência em atendimento e contato com clientes, conhecer informática, ter boa comunicação, experiência e perfil para vendas e ter experiência em empréstimos consignados (diferencial)

Recepcionista caixa

Requisitos: ter Ensino Médio completo, ter experiência em atendimento a clientes e operação de caixa e ter disponibilidade de horário

Representante técnico

Requisitos: ter superior em Engenharia Civil, experiência em vendas e ter CNH B

Funções: responsável por vendas externas, visitas a clientes (construtoras e projetistas), entrega técnica de produtos, especificação de materiais, cotações e follow-up

Representante técnico

Requisitos: ter experiência em vendas, ter conhecimentos básicos em informática e ensino médio completo

Funções: fazer vendas de peças automotivas e acessórios em geral

Salgadeiro

Requisitos: ter Ensino Fundamental, experiência em produção, manuseio de fritadeira e forno, para fritar e assar salgados em geral, organização, limpeza do local e ter disponibilidade de horário

Serralheiro

Requisitos: ter Ensino fundamental, experiência comprovada em serviços de serralheiro, solda mig e eletrodo, acabamento (uso de lixadeiras) e pintura de estruturas metálicas, ter disponibilidade de horário e para viagens esporádicas pela região

Servente de pedreiro

Requisitos: ter Ensino fundamental e experiência na função

Funções: auxiliar pedreiro, demolir estruturas de cimentos, escavar valas, preparar argamassa, preparar ferramentas, assentamento de tijolos, telhas, azulejos, montagem e desmontagem de andaimes, rebocos de paredes, manutenção alvenaria e acabamentos e ter disponibilidade de horário

Técnico de refrigeração

Requisitos: ter Ensino Fundamental completo, ter CNH AB e experiência na função

Funções: fazer a instalação de ar condicionado e manutenção em geral

Técnico de eletricista

Requisitos: ter experiência na função, saber sobre inversores de frequência e soft start e ensino técnico na área

Funções: fazer a instalação de motores, painéis, eletrocalhas e sensores

Torneiro CNC

Requisitos: ter Ensino médio completo, ter curso na área e experiência em máquina CNC

Funções: auxiliar o trabalho do responsável

Torneiro mecânico

Requisitos: ter experiência na função ou como fresador e ensino fundamental (aceita aposentados)

Funções: fazer todas as atividades necessárias pertinentes a profissão, produção de peças

Traçador

Requisitos: ter Ensino fundamental completo e experiência na função e realizar a leitura de desenho técnico

Funções: trabalhar na confecção, reparo e instalação de peças e elementos diversos

Tratorista agrícola

Requisitos: ter experiência na função, ser alfabetizado, ter calma e respeitar processos de serviço, ter CNH B e disponibilidade de horário (pode residir família pequena na fazenda se necessário);

Funções: fazer serviços com grade, pulverizadores, roçadeiras, trinchas

Vendedor interno (Vaga PCD)

Requisitos: ter experiência com vendas ou estoque e ensino médio completo

Funções: realizar vendas e controle de estoque, atendimentos em geral e orientações;

Vendedor pracista

Requisitos: ter Ensino médio completo, ter CNH e moto própria para visitas a clientes (despesas pagas pela empresa), ter disponibilidade para viagens e experiência na função

Funções: visita a clientes, para negociação de preços, prazos, condições de pagamento, pós vendas de produtos e serviços, ser responsável pela demonstração e orientações sobre produtos, fechamento de contratos, avaliação do perfil dos clientes e elaboração de estratégias de vendas

Vendedor pracista

Requisitos: ter experiência na função com vendas no setor da agropecuária ou vendas de vasos cerâmicos, ter CNH AB e veículo próprio (receberá somente por comissão)

Funções: fazer vendas externas em Leme e região de vasos decorativos

Vagas apenas divulgadas pelo PAT de Leme

As oportunidades de emprego divulgadas abaixo são apenas divulgadas pelo PAT de Leme. Os interessados em alguma vaga devem entrar em contato diretamente pelo e-mail ou WhatsApp informado em cada cargo.

PCD – vagas diversas para todas as áreas necessárias. O candidato deve realizar o cadastro no RHBOT diretamente no PAT de Leme;

Supervisor operacional – ter Ensino Médio e experiência na função, ou como Vigilante Líder ou Inspetor de Segurança. Controle da frequência de serviços, acompanhamento de atividades de produção, preenchimento de relatórios, liderança de equipes de trabalho, rondas nos postos de serviços, vistoria operacional

E-mail: trabalheconosco@grupoforteseg.com.br

Consultor pedagógico – ter disponibilidade para viagens e CNH AB

E-mail: educacional@makergrupo.com.br

Promotor de eventos – ter disponibilidade para viagens e CNH AB

E-mail: educacional@makergrupo.com.br

Estagiário de administração – estar cursando Ensino Superior, boa comunicação, habilidade em atendimento ao público e conhecimento em Excel

E-mail: rh@makergrupo.com.br

Estagiário E-Commerce – ter acima de 16 anos, cursar Ensino Médio ou Comunicação Visual

E-mail: rh@makergrupo.com.br

Auxiliar de marketing – estar cursando ou ter superior em publicidade, marketing ou afins. Fará estratégias e criação de conteúdo para redes sociais, assim como auxiliar com feiras e eventos

E-mail: rh@naandanjain.com.br

Carpinteiro – ter experiência na função e disponibilidade para viagens em geral. O candidato deve residir na cidade de Leme

WhatsApp: (19) 99555-4620

Eletricista – ter experiência na função e disponibilidade para viagens em geral. O candidato deve residir na cidade de Leme

WhatsApp: 19 99555-4620

Pedreiro – ter experiência na função e disponibilidade para viagens em geral. O candidato deve residir na cidade de Leme

WhatsApp: 19 99555-4620

