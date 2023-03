Oportunidades são para atuação em uma nova loja de rede atacadista na cidade. PAT de Praia Grande oferece mais de 160 vagas de emprego

Prefeitura de Praia Grande/Divulgação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, oferece 168 vagas de emprego, em diferentes áreas, para atuação em uma nova loja de rede atacadista. Há limite de vagas para cada cargo determinado pela empresa.

As oportunidades são para as funções de açougueiro, atendente de lojas e mercadorias, auxiliar de armazenamento, de cozinha e pessoal, cartazeiro, empacotador, fiscal de caixa, de prevenção e perdas, operador de caixa e empilhadeira e repositor.

Os interessados, que já devem possuir o cadastro no PAT da cidade, precisam ir até a unidade para retirar a carta de encaminhamento. Após o preenchimento, o documento será direcionado para o banco de dados da empresa, que também será responsável pelas etapas de seleção.

Os candidatos que não possuem cadastro no PAT precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e CTPS digital e realizar o processo de cadastramento antes de solicitar a carta de encaminhamento.

A unidade do PAT de Praia Grande funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, ao lado do Poupatempo, dentro do Litoral Plaza Shopping, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, no bairro Xixová.

