pat-de-praia-grande-possui-48-vagas-de-emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, está com 48 vagas de trabalho disponíveis e distribuídas em diferentes cargos nesta sexta-feira (27). Para concorrer a alguma das funções, basta que o interessado comprove experiência na função desejada, tenha cadastro no PAT e compareça na unidade para retirar a carta de encaminhamento.

De acordo com a prefeitur, candidatos que ainda não tenham cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador devem ir até ao local com os documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência e CTPS digital) e realizar o cadastro.

O PAT de Praia Grande funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A unidade fica localizada ao lado do Poupatempo, dentro do Litoral Plaza Shopping, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1.511, Bairro Xixová.

Confira as vagas e os cargos:

40 vagas para auxiliar de operação;

2 vagas para atendente de lanchonete;

1 vaga para auxiliar de limpeza;

1 vaga para controlador de acesso;

1 vaga para motorista de caminhão (com CNH categoria D);

1 vaga para motorista operador de caminhão-betoneira (com CNH categoria D);

1 vaga para oficial de serviços diversos na manutenção de edificações

1 vaga para técnico em manutenção de máquinas

