pat-de-rio-claro-tem-mais-de-240-vagas;-saiba-como-concorrer

Interessados em empregos devem fazer cadastro online do currículo no site da prefeitura. PAT de Rio Claro oferece vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

Reprodução/EPTV

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Rio Claro (SP) disponibiliza nesta segunda-feira (27) mais de 240 vagas de trabalho com salários entre R$ 1,6 mil e R$ 3,2 mil. São oportunidades em diversas áreas e em muitas nem é preciso experiência (veja abaixo como concorrer).

Do total de vagas, 17 oportunidades aceitam Pessoas Com Deficiência (PCD).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

PAT de Rio Claro tem mais de 240 oportunidades de emprego

Os interessados devem cadastrar o seu currículo no Portal da Empregabilidade (clique aqui para cadastrar). Quem não tem internet pode ir até a sede do PAT (Rua 6, nº 676 – Centro) e usar os computadores do local.

O currículo só é cadastrado uma vez e será usado para a candidatura das vagas, por isso é importante manter o cadastro atualizado e completo com:

Telefone e e-mail atualizados;

Escolaridade e cursos;

Últimas experiências de trabalho – coloque o nome da empresa, qual era a ocupação, atribuições, data de entrada e saída da empresa;

Experiências de trabalho informais ou voluntárias.

Vagas

Açougueiro – 2 vagas

Agente de negócios

Ajudante de carga e descarga – 20 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 15 vagas

Ajudante de depósito

Ajudante de motorista

Ajudante de Pátio

Ajudante de pedreiro

Ajudante geral – 2 vagas

Ajudante geral (áreas de manutenção, serralheria e caldeiraria)

Ajudante de mecânico – 2 vagas

Analista de planejamento de manutenção da frota

Apontador de obras – 2 vagas

Assessor de clientes

Assistente administrativo – Jovem Aprendiz

Atendente Barista

Atendente de farmácia – 2 vagas

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo – 4 vagas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de eletricista

Auxiliar de escritório – 2 vagas

Auxiliar de instalação elétrica

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de limpeza – 5 vagas

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção – 3 vagas

Auxiliar de marceneiro – 3 vagas

Auxiliar de montagem de produção

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais – 4 vagas

Balconista de medicamentos

Caldeireiro

Caldeireiro montador

Chapista para lanchonete

Chefe de cozinha júnior – 4 vagas

Chefe de produção

Cobrador

Coletor

Consultor de vendas externo

Controlador de produção PCP

Cortador Lases e Oxicorte – 2 vagas

Desenhista copista

Desenhista projetista

Educação físico/instrutor de natação e hidroginástica

Eletricista

Eletricista de instalações industriais – 3 vagas

Eletricista de manutenção

Eletricista industrial/técnico elétrico industrial

Eletromecânico

Eletromecânico II

Empregada doméstica – 6 vagas

Encanador

Encarregado de drenagem – 2 vagas

Encarregado de manutenção – 2 vagas

Encarregado de produção

Encarregado de terraplanagem – 2 vagas

Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes

Engenheiro mecânico

Estágio em administração

Faxineiro

Funileiro soldador

Inspetor operacional

Instalador de CFTV

Instalador de piso vinílico

Instalador de sistemas eletrônicos

Instalador de vidros temperados

Jovem aprendiz/Área de alimentação

Laminador de fibra

Líder de operações logísticas

Maçariqueiro – 2 vagas

Marceneiro – 2 vagas

Mecânico

Mecânico automotivo – 3 vagas

Mecânico de manutenção

Mecânico de manutenção – PCD

Mecânico de manutenção industrial

Mecânico de refrigeração

Mecânico diesel

Mecânico equipamentos hidráulicos

Mecânico montador/soldador

Meio oficial de cozinha – 2 vagas

Mestre de obras

Modelador

Montador de estruturas metálicas

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão truck sider

Motorista de van

Oficial de cozinha – 3 vagas

Oficial de serviços – 4 vagas

Operador CNC – 3 vagas

Operador de caldeira

Operador de guincho leve

Operador de máquina

Operador de prensa

Operador de prensa de papelão

Operador de produção

Padeiro

Passadeira de roupas

Porteiro – 2 vagas

Professor de nível médio no ensino fundamental

Programador e operador de torno CNC

Projetista mecânico

Recepcionista

Repositor de loja

Representante comercial

Representante comercial PJ

Representante de desenvolvimento de vendas

Serviços gerais

Soldador – 2 vagas

Supervisor líder

Tapeceiro

Técnico de ar condicionado

Técnico de manutenção elétrica

Técnico em elétrica

Técnico em eletroeletrônica

Técnico em segurança de trabalho – 2 vagas

Trabalhador rural – 2 vagas

Trabalhador rural (auxiliar de produção) – 20 vagas

Vendedor – 2 vagas

Vendedor externo de consócio de automóveis

Vigia/Porteiro

Vigilante – 2 vagas

PCD

Ajudante de padaria

Assistente de RH – 4 vagas

Balconista de frios

Empacotador

Faxineiro

Padeiro

Repositor

Sommelier

Vendedor agropecuária – 6 vagas

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Mata