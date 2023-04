PAT de São Vicente oferece 74 vagas de emprego; confira

Postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na região Insular e na Área Continental. PAT de São Vicente oferece 74 vagas de emprego na segunda-feira (3).

Cesar Morgado/PMSV

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Vicente, no litoral de São Paulo, oferece 74 novas oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais na segunda-feira (3).

O maior número de vagas é para soldador e repositor de mercadorias. Também há oportunidades para eletricista de instalações, técnico eletricista, operador de caixa (PCD)e mecânico montador (veja a lista completa abaixo).

O atendimento no PAT é sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, de forma presencial nas unidades Área Insular, na Avenida Presidente Wilson, 1.126, no bairro Itararé, e na Área Continental, que fica na Avenida Ulisses Guimarães, 211, Jardim Rio Branco.

É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Sine Fácil [em celulares com sistema Android] ou por meio de cadastro pelo Portal do Ministério do Trabalho – Emprega Brasil.

Confira as vagas

Soldador (10 vagas) – Requisitos: Ensino Médio Completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão

Repositor de Mercadorias -PCD- (10 vagas) – Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir em São Vicente ou Praia Grande

Eletricista de instalações (9 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão

Técnico Eletricista (9 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão

Operador de Caixa – PCD – (8 vagas) – Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir em São Vicente ou Praia Grande

Mecânico Montador (6 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão

Mecânico Ajustador (6 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão

Auxiliar de Enfermagem (5 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente ou Santos

Pedreiro de Edificações (3 vagas) – Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente ou Praia Grande

Instrutor de Cursos Livres (2 vagas) – Requisitos: Ensino Superior completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos, Cubatão ou Guarujá

Motorista Carreteiro (2 vagas) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão; Curso MOP; Disponibilidade para viajar

Eletricista de Instalações de Prédios (1 vaga) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos, Cubatão ou Guarujá

Operador de Escavadeira (1 vaga) – Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande ou Santos; CNH C

Operador de Pá Carregadeira (1 vaga) – Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande ou Santos; CNH C

Mecânico de Manutenção de Ônibus (1 vaga) – Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão; CNH E

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Mata