PAT de Sertãozinho, SP, tem 200 vagas de emprego para safra de amendoim; veja como se inscrever

Empresa oferece oportunidades para cargos como operador de produção, mecânico e auxiliar administrativo. Entrevistas começam na quinta-feira, 2 de fevereiro. PAT de Sertãozinho, SP, tem 200 vagas de emprego disponíveis para a safra de amendoim

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sertãozinho (SP) tem mais de 200 vagas de emprego disponíveis relacionadas à safra de amendoim. (veja abaixo como se candidatar)

As oportunidades são oferecidas por uma empresa que busca profissionais das seguintes áreas:

Auxiliar de produção;

Operador de produção;

Operador de máquinas;

Mecânico de manutenção;

Tratorista eletricista de manutenção;

Operador de empilhadeira;

Operador de caldeira;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de controle de qualidade;

Auxiliar de expedição.

Aonde e quando entregar o currículo

Os currículos devem ser entregues até a próxima semana no PAT da cidade, localizado na Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1.380, Centro.

A partir da próxima quinta-feira (2 de fevereiro), a área de Recursos Humanos da empresa contratante vai iniciar a série de entrevistas com os candidatos selecionados, informou o PAT.

Funcionamento

O PAT de Sertãozinho funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h20, e das 13h às 17h. Informações também podem ser obtidas pelos telefones: (16) 3945-4063 e (16) 3947-7763.

Safra de amendoim

