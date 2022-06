patagonia,-meta,-netflix-e-altri-giganti-a-fianco-delle-dipendenti-per-garantire-il-diritto-all’aborto

A seguito della decisione della Corte Suprema di annullare la storica sentenza Roe vs Wade del 1973, che garantiva il diritto all’aborto negli Stati Uniti, diverse aziende si sono impegnate per tutelare le loro lavoratrici. Noti brand come Patagonia, Disney, Netflix, Paramount, Comcast, Google e Meta hanno dichiarato che copriranno i costi di viaggio per le donne che dovranno spostarsi dai loro luoghi di residenza agli altri stati della federazione dove invece l’interruzione di gravidanza è ancora tutelata da leggi locali.

Patagonia, la famosa azienda specializzata in articoli sportivi, ha reso noto che “coprirà le spese di viaggio, alloggio e procedure nel caso le dipendenti avessero la necessità di recarsi un un altro Stato federato per porre fine a una gravidanza”. Inoltre, la compagnia ha specificato che “pagherà la cauzione per il rilascio di tutte le lavoratrici dell’azienda, nel caso in cui vengano arrestate durante proteste pacifiche a favore del diritto all’aborto” , aggiungendo che “prendersi cura dei lavoratori va oltre la copertura assicurativa sanitaria di base”.

Anche Meta (la società madre di Facebook e Instagram) ha fatto sapere che “nella misura consentita dalla legge, pagherà le spese di viaggio per le dipendenti che avranno bisogno di accedere all’assistenza sanitaria e ai servizi riproduttivi in un altro Stato”.

Un altro gigante del mondo dell’intrattenimento ha preso impegni analoghi: Netflix ha comunicato di voler coprire per le proprie dipendenti spese di viaggio fino a 10mila dollari, che includono non solo cure per il cancro, trapianti, operazioni di affermazione di genere, ma anche l’interruzione di gravidanza.

Apple, Amazon, Starbucks, e Microsoft hanno fatto sapere che copriranno, in caso di necessità, le spese sostenute dalle dipendenti per abortire in uno stato diverso dal proprio.

