Patate al forno, croccanti e golose come fritte? Il segreto è usare il miele. Ecco come

Se siete sempre in cerca di nuovi trucchi per ottenere patate al forno croccanti e saporite, un nuovo suggerimento arriva dritto dall’America e dal ricettario personale di un 40enne appassionato di cibo, di nome Justin Taylor: vi avvertiamo, se siete a dieta, non è questa la ricetta che fa per voi.

Le patate arrosto di Justin infatti sono condite da una miscela di pepe e miele: la ricetta da lui condivisa sui social prevede una salsa a base di questi elementi, che poi va spalmata abbondantemente sulle patate tagliate e poste su una teglia da forno.

Patate al forno, i trucchi per farle perfette

La teglia

Nella teglia Justin ha aggiunto olio di oliva , mentre le patate così condite possono essere anche arricchite e insaporite con altre spezie a vostro piacimento. A questo punto devono cuocere per circa 20 minuti, ma di tanto in tanto possono essere coperte di un nuovo strato di salsa al miele. Una ricetta decisamente poco light ma che probabilmente ha un ottimo risultato: le patate saranno croccanti e dolci fuori, mentre dentro si conserveranno morbidissime.

Una variante di queste patate arrosto al miele si cucina anche qui in Italia, con meno burro e olio e con l’aggiunta di succo di limone per assicurare anche un contrasto acido: il miele, per la sua capacità di glassare l’esterno, è veramente l’ingrediente che può regalare al classico piatto una marcia in più!

Di segreti per ottenere patate al forno molto buone ce ne sono diversi: un altro piccolo trucco è quello di tagliare le patate e lasciarle a riposo per almeno 15 minuti in acqua fredda, in modo che rilascino amido, e poi di sbollentarle in pentola con acqua bollente per 3 minuti.

Il segreto delle patate al forno

Il segreto per avere patate al forno super croccanti come fritte? Bisognare usare il miele. Ecco comeA quel punto le patate sono pronte per passare in forno, dove cuoceranno almeno 35/40 minuti: una volta terminata la cottura saranno croccanti e cotte al punto giusto. Come condimento, se non volete usare il miele, ripiegate sui più comuni rosmarino e timo, con abbondante olio d’oliva!

Un ultimo trucco per avere patate davvero super croccanti è quello di far bollire le patate precedentemente tagliate a tocchetti in abbondante acqua salato solo per 5 minuti dall’inzio del bollore dell’acqua. Poi scolarle e disporle in una teglia da forna con abbondante olio di oliva e cuocerle in forno. Altro segreto importante è l’ahhiunta di sale solo a fine cotture, qualche minuto prima di spegnere il forno. Le patate saranno croccantissime fuori e super morbide dentro, davvero gustose

