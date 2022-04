Patate croccanti in padella: il contorno perfetto è servito! Il trucco per una cottura perfetta a casa

Nelle cucine le patate non mancano mai: versatili ed economiche sono le protagoniste di tantissime ricette; le patate croccanti in padella sono tra i contorni più amati, saporite e buonissime, piacciono proprio a tutti!

Deliziose per accompagnare tanti secondi piatti di carne o di pesce, per un ricco pranzo domenicale, o per una cena sfiziosa se arrivano ospiti all’improvviso, ma andranno letteralmente a ruba anche consumate così: calde, croccanti e salate all’esterno.

Una ricetta semplice e veloce da preparare: le patate non vengono prima sbollentate, ma cuociono direttamente in padella, avendo solo l’accuratezza di sciacquarle in acqua fredda, in modo che perdano l’amido superficiale, così non si attaccheranno tra loro in cottura, e si formerà una deliziosa crosticina superficiale veramente irresistibile!

Per ottenere patate croccanti fuori e morbide basta seguire pochi accorgimenti, come prediligere patate a pasta gialla, meno ricche di amido e più compatte, sciacquarle o lasciarle a bagno in acqua fredda prima di cucinarle, e alternare i momenti di cottura con e senza coperchio.

Ed ora cuciniamo

Patate croccanti in padella

Ingredienti

4 patate medie

un cucchiaio di burro

qualche ago di rosmarino

due cucchiai di olio extra vergine di oliva

pepe e fiocchi di sale

Preparazione

Pelate le patate, tagliatele a spicchi o cubetti regolari, così cuoceranno uniformemente, e metteteli in uno scolapasta;

sciacquateli sotto un getto di acqua fredda;

scolate le patate e lasciatele asciugare su un canovaccio pulito.

In una larga padella antiaderente, fate fondere il burro con l’olio, unite i cubetti di patate e disponeteli in modo che non si sovrappongano;

fatele rosolare a fuoco medio per 5 minuti, rigirandole spesso, poi aggiustate di pepe ed unite il rosmarino;

copritele con un coperchio e continuate la cottura per altri 10 minuti a fiamma bassa, rigirandole spesso con delicatezza, per evitare di romperle.

Quando le patate saranno morbide, togliete il coperchio, alzate la fiamma e fatele rosolare per altri 5 minuti, sempre rigirandole.

Cospargete di fiocchi di sale, e servite subito le patate croccanti in padella.

