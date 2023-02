Le patate impacchiuse sono un contorno tipico della cucina calabrese. Le patate sono buone in tutti i modi. Le si può cucinare fritte, bollite, al forno, in padella, come purè, come cattò, con la pasta, con il pollo, con la salsiccia, con il pesce, e potremmo continuare ancora e ancora. Una infinità di modi in […]

Patate impacchiuse, L’antica ricetta calabrese. Morbide dentro e croccanti fuori, Il segreto del non girarle mai scritto su Più Ricette da Maria.

Mata