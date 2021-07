patate-in-padella:-il-trucco-fantastico-per-farle-croccanti-fuori-e-morbide-dentro.-basta-bagnarla-prima-con-acqua-e-… 

Le patate in padella sono di gran lunga tra i contorni più amati e queste patate croccanti in padella sono saporite e veloci da preparare. Ottenere patate croccanti fuori e morbide dentro è facile se si seguono pochi accorgimenti come prediligere le patate a pasta gialla, meno ricche di amido e più compatte, lasciarle a bagno in acqua prima di cucinarle e alternare i momenti di cottura con e senza coperchio.

In breve tempo si ottiene un accompagnamento perfetto per secondi piatti di carne arrosto, in umido, alla griglia, per il pesce cotto al forno ma anche in aggiunta ad altri contorni di verdure per un ricco pranzo domenicale o una cena che preveda più portate. Ricordate sempre che al momento dell’acquisto è buona norma scegliere patate dalla buccia liscia e intatta, priva di germogli e che vanno poi conservate al buio perché se tenute alla luce possono sviluppare solanina, una sostanza potenzialmente tossica.