Le patate sono un alimento che mette d’accordo grandi e piccini, in cucina trovano largo impiego, dall’antipasto al dolce. Le patate ripiene al forno, si possono servire e gustare sia come secondo piatto, aperitivo, antipasto e/o come piatto unico. Un piatto semplice da preparare, da farcire secondo i propri gusti. La preparazione che di seguito andrò ad illustrare, prevede un ripieno con pancetta e gorgonzola. La quantità delle patate, e quindi gli ingredienti per il ripieno, ovviamente variano a seconda della portata che intendete preparare, ma qualsiasi sia la portata scelta sarà un successo.

Patate ripiene al forno

Ingredienti:

3 patate

60 gr di pancetta

60 gr di gorgonzola

Sale

Pepe

Olio evo

Preparazione:

Per preparare le patate al forno ripiene, lavate bene le patate sotto acqua corrente e ponetele in una capiente pentola a cuocetele per venti minuti. Scolatele e fatele raffreddare.

Appena saranno fredde tagliatele a metà e aiutandovi con uno scavino, prelevate la polpa interna, cercando di non rompere i bordi e il fondo.

Schiacciate la polpa prelevata, regolate di sale pepe e unite il gorgonzola e la pancetta tagliata a pezzetti.

Amalgamate bene e farcite le patate.

Disponetele su una teglia foderata con carta forno e completate con un giro d’olio evo.

Cuocete per quindici minuti in forno preriscaldato a 180°, poi altri tre minuti con la funzione grill al massimo della potenza, in modo che si forma in superfice una lieve e sfiziosa crosticina.

Sfornate e servite le patate ripiene ben calde.

L’articolo Patate ripiene al forno, morbidissime grazie a questo impasto proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.