patatine-fritte-da-record:-a-new-york-una-porzione-costa-200-dollari

La ricetta – Dietro ai fornelli per questa prelibatezza da nababbi ci sono gli chef Joe Calderone e Frederick Schoen-Kiewert. Le patate, delle Clipperback di altissima qualità, vengono prima sbollentate nello champagne Dom Perignon e nell’aceto di Champagne-Ardenne Le Blanc, per poi essere cotte per ben tre volte in purissimo grasso d’oca e servite con pecorino senese e tartufo nero italiano a scaglie.

Ketchup o maionese? Nulla di tutto ciò: come condimento una salsa Mornay con latte, burro al tartufo nero e raclette di gruviera al tartufo. E per i palati più sopraffini, una spolverata di polvere d’oro alimentare a 23 carati. La “Crème de la crème des pommes frittes”, questo il nome del piatto, è pronto per essere servito su un piatto Arabesque di cristallo Baccarat.

Un piatto da Guinness – La creazione si è aggiudicata il riconoscimento del Guinness World Record come “piatto di patatine più costoso del mondo”. Un traguardo singolare che si aggiunge alla lista dei primati già in tasca al Serendipity3, che può vantare anche il milkshake e il sandwich più cari del pianeta.