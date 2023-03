Patativa: a ave que tem aparência discreta e o canto complexo

Série especial do “Sons da Terra” traz como protagonista a patativa e suas parentes, o chorão e a patativa-tropeira. “Sons da Terra”: patativa se destaca pela complexidade da voz

Você também pode ouvir o podcast Sons da Terra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Tune In e no Deezer. Assine ou siga por lá para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

A patativa (Sporophila plumbea) é uma espécie de papa-capim que tem duas populações no Brasil, uma ao Norte, nos estados de Roraima, Amapá e Pará. E outra parte presente na região Centro-oeste, Sudeste e Nordeste do país.

É considerada uma ave discreta, tanto o macho quanto a fêmea, mesmo o casal sendo diferente um do outro. Como na grande maioria dos casos das espécies do gênero Sporophila, a fêmea da patativa é parda. Já o parceiro apresenta o visual predominantemente cinza, com algumas partes do corpo em tons mais claros.

Possui dois parentes que também são denominados de “patativa”, como o chorão, conhecido ainda como patativa-chorona, e também a patativa-tropeira. O chorão se difere visualmente da patativa “comum” por apresentar o bico amarelo e parte da região da barriga em tom esbranquiçado, sendo semelhante apenas com o jovem da espécie mencionada. Já a patativa-tropeira tem como a principal diferença visual a coloração do bico, que assim como no chorão, também é amarelo. A plumagem é predominantemente cinza, a tornando muito semelhante da protagonista do programa.

Além do aspecto visual é possível identificar cada uma dessas espécies pela vocalização. Uma curiosidade é que em tupi, patativa significa pessoa que fala muito. Dá para entender o motivo deste nome quando se escuta o canto da espécie, que surpreende pela complexidade.

Nesse episódio de “Sons da Terra” os repórteres do programa e o biólogo Luciano Lima trazem informações e curiosidades sobre essa espécie tão admirada do nosso país.

Ouça os outros episódios da série:

Bigodinho: o pequeno viajante que encanta pela voz

Pintassilgo: conheça o talento e as habilidades dessa ave

Coleiros: ouça o encanto da voz do coleirinho e do coleiro-do-brejo

Bicudo: o raro e ameaçado cantador dos campos

Conheça o podcast ‘Sons da Terra’ do Terra da Gente

O que são podcasts?

Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é: em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet. De graça.

Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir: no trânsito, lavando louça, na praia, na academia…

valipomponi