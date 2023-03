Patriani se destaca por inovações e diferenciais exclusivos em empreendimentos

Com três lançamentos previstos para o ano de 2023, a Construtora Patriani chama a atenção por oferecer empreendimentos altamente modernos, inovadores e sustentáveis Salão de jogos do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Ou um prédio nasce moderno ou ele jamais será moderno. Esta frase é de Valter Patriani, o fundador da Construtora Patriani, que tem como regra este conceito e investe sempre em diferenciais com tecnologias de última geração em todos os seus empreendimentos, visando sempre a praticidade, conforto, modernidade e qualidade de vida dos moradores.

Dentre esses diferenciais estão os pontos de recarga para carro elétrico, sendo um por apartamento, com medição individual. Outra virada de chave importante da construtora, que mostra não só sua preocupação com a economia dos moradores, mas também com o meio ambiente, foi quando ela abriu mão de construir cobertura no topo dos prédios para instalar fazendas solares para reduzir o consumo de energia das áreas comuns.

Além disso, a Patriani foi a primeira construtora brasileira a instalar uma árvore solar na porta dos prédios e atualmente todos os seus lançamentos já possuem fazenda de energia solar no teto, com o objetivo de reduzir a conta de energia do condomínio.

Salão Gourmet do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Casa de Campo do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Ao longo dos anos, os empreendimentos da Patriani ganharam dezenas de diferenciais que se adequam ao estilo de vida das pessoas. Entre eles, o coworking, um espaço confortável e com estrutura para você trabalhar de casa; o delivery room, um ambiente reservado para o morador receber as compras que faz pela internet, também passou a fazer parte dos projetos Patriani, além do espaço influencer, a beach arena, vagas grandes com depósito para guardar objetos de pouco uso, os elevadores regenerativos e geradores que atendem até mesmo as tomada de Wifi dos apartamentos em caso de falta de luz.

Quadra esportiva do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Fitness do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

A casa de campo na Patriani é um outro sucesso e fica dentro do condomínio, numa área com total privacidade e piscina, para que o morador faça sua festa com conforto e comodidade.

Casa de Campo do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Brinquedoteca do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

O cliente da Patriani pode desfrutar de uma experiência única desde o momento da vista nos estandes, que buscam trazer inovações como por exemplo simulação da vista do apartamento, do tamanho das vagas, a experiência da beach arena e uma gastronomia requintada, com a presença de um chef de cozinha.

Lançamentos em Campinas

A Patriani possui atualmente um empreendimento em fase de lançamento em Campinas e dois em breve lançamento. São opções de 1,2 e 3 suítes.

Hall do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

O Orion Norte-Sul Patriani já está em lançamento e fica localizado à paralela da Norte e Sul e a uma quadra do Cambuí (Rua Nuporanga, 32), mas com a vantagem de ser 30% mais barato.Com entrega prevista para dezembro de 2025, o empreendimento conta com 81 e 98 m² com depósito hobby box, 2 ou 3 suítes mais lavabo e escritório, 2 vagas determinadas, sendo uma para carro elétrico.

Beauty care do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

Saiba mais sobre o Orion Norte Sul Patriani!

O Mistral Norte-Sul Patriani, localizado na Rua Nuporanga, 98, está com previsão de lançamento para abril de 2023. As plantas têm 127m² com 3 suítes e 2 vagas com depósito, sendo uma delas para carro elétrico e medição individual.

Saiba mais sobre o Mistral Norte Sul Patriani!

O Platina Norte Sul Patriani, localizado na Rua Maestro Agide Azzoni, 240 (vizinho ao Mistral e ao Orion), possui a opção de planta duplex, entregue com o andar superior construído. Com 74m², tem 1 suíte no andar superior com espaço para closet, além de porta-balcão com persiana blackout automatizada e varanda. Essa opção é entregue com lavabo no piso inferior.

Há também a opção de apartamento de 46m² de 1 suíte e lavabo, o que é um diferencial para plantas com essa metragem. Além disso, conta com varanda gourmet com churrasqueira a carvão, que também é um diferencial para esse tipo de apartamento.

Saiba mais sobre o Platina Norte Sul Patriani!

Outros diferenciais dos prédios lançados pela Patriani são a área de serviço separada da cozinha, um quintal aberto dentro do apartamento, cozinha arejada e iluminada, varanda gourmet equipada, janelas maiores que o padrão do mercado, área de lazer com conceito de clube, casa de campo, beach arena, fazenda de energia solar, WiFi nas áreas comuns e muitos outros diferenciais da Patriani.

Sobre a Patriani

Salão de festa do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

A Construtora Patriani completou em 2022 uma década de história focada em inovações que façam dos seus prédios empreendimentos desejados pelas pessoas para morar em qualquer fase da vida.

A Construtora já lançou 47 prédios e comercializou 5120 unidades em uma década, sendo premium em qualidade para o médio e alto padrão tecnológico, oferecendo dezenas de diferenciais inovadores e sustentáveis que dia a dia se destacam e conquistam sucesso de vendas.

Beach Arena do Orion Patriani.

Divulgação – Patriani.

E colhendo os frutos, a Patriani é Pentacampeã do Master Imobiliário, o “Oscar” da construção civil brasileira.

Quer saber mais sobre a Construtora Patriani e seus lançamentos com diferenciais exclusivos? Acesse o site!

Patriani se destaca por inovações e diferenciais exclusivos em empreendimentos

Serviço

Ligue: (11) 4318-0666

Whatsapp: (11) 97673-1715

Site: http://www.construtorapatriani.com.br/

Instagram: http://www.instagram.com/construtorapatriani/

Vittorio Ferla