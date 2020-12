Patrick Pugliese dopo il Grande Fratello | Che fine ha fatto l’ex concorrente ?

Durante la messa in onda delle prime edizioni del Grande Fratello abbiamo avuto modo di conoscere dei personaggi che hanno segnato la storia del reality show, come nel caso di Patrick Pugliese. La domanda che i fan dell’ex concorrente si pongono è la seguente: che fine ha fatto dopo il reality show?

Il 2020 per Alfonso Signorini è cominciato con un progetto importante come quello del Grande Fratello Vip in occasione della ricorrenza molto speciale, ovvero il ventesimo anniversario di messa in onda del reality show tra i più amati del pubblico televisivo.

Data l’occasione speciale, il giornalista e conduttore del GF Vip ha deciso di richiamare come concorrenti alcuni dei personaggi che hanno segnato la storia del reality show come appunto Patrick Pugliese giunto fino in finale e che ha avuto modo di raccontarsi in una veste diversa da quella che conoscevamo.

Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip

La passata edizione del Grande Fratello Vip ci ha permesso di vedere entrare nella casa alcune vecchie leve, tra cui due concorrenti anche della prima edizione come Salvo Veneziano e Sergio Volpini (famoso anche l’appellativo di ‘Ottusangolo’), Pasquale Laricchia e appunto Patrick Pugliese. Quest’ultimo ha vissuto in toto l’esperienza al GF, conquistando la finale.

La partecipazione al GF Vip è stata anche l’occasione perfetta per Pugliese per far conoscere ai fan la sua nuova vita da papà per Leone, e al fianco di Sara. Ma come procede la sua vita oggi?

Che fine ha fatto Patrick Pugliese?

Dopo l’esperienza bis vissuta al Grande Fratello Vip, Patrick Pugliese ha deciso di dedicare tutto il suo tempo alla famiglia e ai suoi progetti lavorati. Attualmente l’ex gieffino sembrerebbe essere lontano dal mondo della televisione, ma dopo il GF Vip 2020 il successo l’ha travolto anche nella sua pagina Instagram diventando un influencer degno di nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Ray Pugliese (@patrickrayofficial)

Comunque sia, in questi giorni Pugliese si trova circondato dagli affetti più cari in vista di questo atipico Natale per tutti noi come lui stesso ha scritto in un post su Instagram: “Un Natale piu’sobrio ma con il calore della famiglia! Mai infrangere i sogni dei bimbi! Buon Natale a tutti anche al nostro babbo natale @sarananna22 grazie ancora! Auguriii a tutti!”.

