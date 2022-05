Patrick Sébastien “plus jeune marié de France” : ce jour où il a dit oui à seulement 16 ans

Visage emblématique du paysage audiovisuel français durant de très nombreuses années, Patrick Sébastien se fait aujourd’hui plus rare sur le petit écran, depuis son éviction de France Télévisions. Désormais concentré sur sa carrière d’artiste, l’ancien présentateur vedette des divertissements de France 2, comme Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur, n’a pas mâché ses mots après que la direction du groupe audiovisuel public ait pris la décision de ne pas renouveler son contrat. S’il n’est plus à la tête d’aucun programme pour l’instant, ses anciennes émissions sont régulièrement diffusées sur C8.

C’est justement sur la chaîne du groupe Canal+ que Patrick Sébastien est apparu lundi 2 mai 2022. Ce jour-là, l’ancien animateur de France Télévisions était l’un des invités de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Au cours de son entretien avec le présentateur de C8, Patrick Sébastien s’est confié sur plusieurs sujets, et plus particulièrement sur son premier mariage. “Je me suis marié, j’étais en première. C’est marrant, je me suis marié le même jour que mon prof de français. Et on est arrivé le lundi en disant ‘ça s’est bien passé ta nuit de noces’. Je me suis marié à 16 ans, j’étais le plus jeune marié de France à l’époque“, a expliqué le comédien à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

Patrick Sébastien : “Ils n’acceptaient pas qu’il y ait un homme marié dans l’établissement”

“Quand ma femme a accouché je suis arrivé le lendemain à l’école il me dit : ‘vous avez fait vos devoirs ?’. Je leur dis ‘ma femme a accouché cette nuit’, ‘ben vous viendrez dimanche en retenue’. Ils ont voulu me virer, j’ai passé le bac en candidat libre parce qu’ils n’acceptaient pas qu’il y ait un homme marié dans l’établissement“, a également ajouté Patrick Sébastien. Bien qu’il ne travaille plus pour la télévision aujourd’hui, l’ancien présentateur ne chôme pas pour autant. Il devrait notamment revenir prochainement sur scène avec un nouveau spectacle, baptisé 30 ans de fiesta.

PATRICK SEBASTIEN © JACQUES BOURGUET / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MANO / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MANO / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © PAMPA PRODUCTION

PATRICK SEBASTIEN © TELE POCHE / MONDADORI FRANCE

PATRICK SEBASTIEN © JOEL DUCROT / TELE POCHE

PATRICK SEBASTIEN © JACQUES BOURGUET / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MARC SEGUIN / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MANO / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MANO / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MANO / TELE STAR

PATRICK SEBASTIEN © MARC SEGUIN / TELE STAR