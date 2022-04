patrizia-bonetti-lanciata-la-bomba:-“ha-deciso-che-…”

Sta succedendo praticamente di tutto all’Isola dei famosi 2022, il reality iniziato soltanto da poche settimana ma che è già entrato del vivo delle dinamiche. Tanti gli scontri avvenuti sull’isola tra i vari concorrenti. Diversi i naufraghi eliminati e purtroppo anche diversi infortuni. Il più grave sembra essere quello rimediato da Patrizia Bonetti, l’ex gieffina che purtroppo ha riportato delle ustioni dopo la prova con il fuoco. In realtà, questa prova non è proprio recente ma soltanto adesso sono arrivate delle indiscrezioni su questa delicata vicenda. Stando a quanto si legge sui social, sembrerebbe che Patrizia vorrebbe fare causa a Banijay Italia, ovvero la casa di produzione de L’Isola dei famosi. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Isola dei famosi 2022, Patrizia Bonetti lascia il reality e torna in Italia

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra che Patrizia Bonetti sarebbe pronta a fare causa a Banijay Italia, la casa di produzione dell’Isola. Il motivo sarebbe davvero clamoroso. A lanciare questa indiscrezione è stato Alessandro Rosica ma confermato anche da 361 Magazine. In seguito alla prova delle fiamme, Patrizia avrebbe riportato delle ustioni e per questo sarebbe rimasta per ben cinque giorni in infermeria in Honduras. Pare fosse pronta a tornare in gioco, ma poi sarebbe accaduto qualcosa che ha impedito a Patrizia di poter tornare a giocare. Ma cosa è accaduto?

Il fidanzato vola in Honduras e va a prendere la sua fidanzata

Il suo fidanzato sarebbe volato fino in Honduras e sarebbe andato letteralmente a prelevare la fidanzata, riportandola in Italia annunciando di essere pronto ad agire legalmente. Rosica avrebbe quindi anticipato che Patrizia ed il suo fidanzato starebbero pensando di far causa alla produzione del reality per oltre un milione di euro.

Patrizia pronta a chiedere un risarcimento di oltre 1 milione di euro, l’indiscrezione di Alessandro Rosica

“A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro. Inizialmente Patty era pronta a rientrare “subito fermata dal furbo fidanzato“ ch e ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti . Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Rosica. Ricordiamo, per chi non lo avesse visto in diretta, che Patrizia è rimasta davanti alle fiamme per oltre 5 minuti ed a stoppare sono stati proprio gli autori visto che sia lei che l’altra concorrente, ovvero Roberta Morise, sarebbero rimaste ad oltranza.