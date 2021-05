patrizia-de-blanck-prende-a-ombrellate-un-omofobo:-“classico-vigliacco”

La Contessa Patrizia De Blanck ha preso a ombrellate un omofobo, che ha insultato il suo amico Lorenzo Castelluccio. Il tutto è accaduto domenica scorsa al supermercato, nel quartiere Fleming di Roma. L’ex concorrente del GF Vip 5 ha raccontato ad Affari Italiani che un uomo sulla cinquantina ha iniziato a deridere l’influencer alle spalle, riferendosi al suo abbigliamento. Le sue offese avrebbero fatto chiari riferimenti omofobi, tra insulti e parole senza senso. Ebbene, la De Blanck non ha esitato di fronte a questa aggressione verbale nei confronti di Cestelluccio e ha agito. Lei stessa ha raccontato di aver “sferrato un’ombrellata sulla schiena dell’uomo”. Quest’ultimo, sconvolto dalla reazione, è fuggito.

Patrizia ha ammesso di essere stanca di vedere questi “omuncoli frustrati e repressi che si permettono di giudicare e offendere” un individuo solo per come si veste. La Contessa è certa che sia arrivata l’ora di farla finita, in quanto ormai “i tempi e la società sono cambiati”. Ed è proprio per questo motivo che ha deciso di rendere noto quanto accaduto. L’uomo, dopo l’ombrellata, sarebbe fuggito “come una bambina terrorizzata dal lupo cattivo”. La De Blanck l’ha definito come “il classico vigliacco”, che probabilmente non si aspettava una reazione da parte di una donna.

“Ringrazi il cielo che ho un problema all’anca altrimenti lo avrei inseguito per dargliene altre”

La Contessa ha fatto notare che siamo in uno Stato libero, nel quale ognuno può indossare ciò che vuole. Nessuno dovrebbe preoccuparsi di essere preso in giro dagli altri per il proprio outfit. Ormai questo genere di episodi sono sempre più frequentati, ha fatto presente la De Blanck. A dire la sua sulla questione ci ha pensato anche il protagonista della vicenda, ovvero Lorenzo Castelluccio. L’influencer 19enne si è dichiarato “esterrefatto” per gli insulti che ha sentito urlare dall’omofobo dietro alle sue spalle.

Non pensava fossero diretti a lui, ma la De Blanck ha intuito subito quanto stava accadendo. Senza neanche conoscerlo, l’uomo in questione ha espresso nei suoi confronti odio e disprezzo. A detta di Castelluccio, tutti dovrebbero avere un’amica come Patrizia.

Proprio in questi giorni, è al centro dell’attenzione Fedez, con il discorso che ha fatto lo scorso 1 maggio sul palco di Rai 3. Il marito di Chiara Ferragni ha attirato l’interesse di tutti parlando della ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Il suo monologo ha creato decisamente il panico in Rai e ancora oggi non mancano le polemiche.

Pio e Amdeo, nel frattempo, sono finiti nella bufera mediatica per determinate affermazioni fatte nel corso della terza e ultima puntata del programma di successo Felicissima Sera e riguardanti sempre l’omofobia.