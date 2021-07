Patrizia De Blanck senza pietà, lancia un duro appello: “Dovete fare una brutta fine..”

Parole durissime quelle scelte dalla contessa De Blanck: ma in molti sono d’accordo con lei.

(Patrizia De Blanck -Screenshot Instagram)

La contessa Patrizia De Blanck, si sa, non ha peli sulla lingua. Non ne aveva in gioventù, e ora che ha brillantemente raggiunto gli ottant’anni ha ancora meno remore a dire chiaro e tondo cosa pensa.

Stavolta però le parole scelte sono veramente durissime: un “augurio” spietato, enfatizzato proprio da lei che ha definito le sue parole una vera e propria “maledizione”.

In molti, nel mondo dello spettacolo, le hanno tuttavia fatto eco e dato manforte: forse perché l’obiettivo scelto da Patrizia De Blanck è particolarmente odioso.

Parole spietate: “Facessero la fine dei loro cani…”

Le parole della contessa sono state rivolte a chi, in estate, abbandona gli animali. Un atto vile, un gesto vigliacco nei confronti di creature indifese che vengono usate e poi buttate via come se non provassero emozioni e sensazioni.

Ecco perché i termini sono stati particolarmente duri: in un video condiviso sul proprio profilo Instagram, la De Blanck ha dichiarato

Patrizia De Blanck (Screenshot Instagram)

Tutti quelli che abbandonano i cani o qualcosa del genere, facessero la fine dei loro cani che sarebbe quella di morire schiacciati in una pozza di sangue. Questo è il mio augurio.

Non basta: la contessa ed ex gieffina ha poi aggiunto

Questo non è un messaggio diplomatico. Ma che faccio alle persone che durante il Covid hanno preso degli animali per farsi fare compagnia. (…) Ho saputo che adesso molte di queste persone abbandonano i poveri animali dopo averli sfruttati ed usati.

Lo sfogo non è certo passato inosservato. Oltre all’approvazione di Rosalinda Cannavò (che ha commentato con un breve “Brava!”), anche la showgirl Samantha De Grenet ha riportato il video sul proprio profilo.

La De Grenet, che ha condiviso con la contessa l’esperienza al GF Vip, ha accompagnato il video con una didascalia eloquente

