patrizio-faggioli-di-uomini-e-donne-arrestato,-l’ex-cavaliere-del-trono-over-accusato-di-scippo

Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato arrestato per scippo, come riporta La Stampa. Si tratta di Patrizio Faggioli, che partecipò al programma di Maria De Filippi alcuni anni fa. Il reato sarebbe stato commesso a Sanremo e, in realtà, risalebbe a due anni orsono, ma l’arresto è scattato solo in questi giorni a Imperia.

Il reato di cui è accusato Patrizio Faggioli

Secondo il quotidiano torinese, Faggioli ha rapinato una donna sottraendole 1500 euro in contanti. L’uomo avrebbe “individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo” per poi rapinarla non appena la donna “ha imboccato un vicolo deserto”: “le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca“. Oggi Faggioli ha 57 anni e vive e lavora in Costa Azzurra, più precisamente nella città di Cannes. Dal 2019 pendeva a suo carico una misura cautelare in carcere e Faggioli è stato arrestato non appena, in modo incauto, ha fatto rientro in Italia per rinnovare il suo passaporto.

La partecipazione a Uomini e Donne

La presenza di Patrizio Faggioli a Uomini e Donne risale all’anno 2014. Nel programma l’uomo conobbe e iniziò a frequentare la Dama Soraya. Gli opinionisti del programma espressero notevoli riserve sul loro flirt; in primis, fu Tina Cipollari a sostenere come non ci fosse un reale interesse sentimentale. Alla fine, però, la coppia stupì tutti: Patrizio e Soraya decisero di uscire insieme dal dating show di Canale 5, nonostante fossero passati appena dieci giorni da quando avevano avviato la loro conoscenza. Lei, nel video in cui raccontavano la loro relazione , lo definì “un re”. In seguito, tuttavia, non si è più saputo nulla sulla loro relazione e Faggioli non ha fatto ulteriori ritorni nella trasmissione di Maria De Filippi. Curiosità: conosciuta come Soraya, la ex Dama si chiama in realtà Zoraya Abreu ed è la mamma di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello.