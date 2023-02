Patrizio Parrini amore per Montecarlo il campione si racconta : 178º posto del ranking mondiale ATP

trizio Parrini (Firenze, 5 settembre 1959) è un ex tennista italiano, arrivato al 178º posto del ranking mondiale ATP.

Debutta in nazionale nel 1974 e vince due anni dopo l’Orange Bowl in coppia con Canessa. Gli avversari più forti che abbia mai battuto sono: Lendl, Noah, Tulasne, Claudio Panatta, Motta, Vijay Amritraj, Eduardo Bengoechea.

Durante la sua carriera ha partecipato a 3 tornei del Grande Slam:

Open di Francia

Wimbledon

U.S. Open

ennis , nome originale tennis sull’erba , gioco in cui due giocatori avversari (singoli) o coppie di giocatori (doppio) usano racchette tese per colpire una palla di dimensioni e peso specificati e rimbalzare su una rete su un campo rettangolare. I punti vengono assegnati a un giocatore oa una squadra ogni volta che l’avversario non riesce a restituire correttamente la palla entro le dimensioni prescritte del campo. Il tennis organizzato si gioca secondo le regole sancite dalInternational Tennis Federation (ITF), l’organo di governo mondiale di questo sport.

Il tennis originariamente era conosciuto come tennis sull’erba e formalmente lo è ancoraGran Bretagna , perché veniva giocato su campi in erba da gentiluomini e dame vittoriane . Ora è giocato su una varietà di superfici. Le origini del gioco possono essere ricondotte a un gioco di pallamano francese del XII-XIII secolo chiamatojeu de paume (“gioco della palma”), da cui derivò un complesso gioco indoor di racchetta e palla: il vero tennis. Questo antico gioco è ancora giocato in misura limitata e di solito è chiamato real tennis in Gran Bretagna, court tennis negli Stati Uniti e royal tennis in Australia.



Il moderno gioco del tennis è giocato da milioni di persone nei club e nei campi pubblici. Il suo periodo di crescita più rapida sia come sport per partecipanti che per spettatori iniziò alla fine degli anni ’60, quando i principali campionati furono aperti a professionisti e dilettanti, e continuò negli anni ’70, quando le trasmissioni televisive dei circuiti di tornei professionistici in espansione e del l’ascesa di alcuni giocatori importanti e le rivalità hanno ampliato il fascino del gioco. Una serie di importanti innovazioni nella moda e nelle attrezzature hanno alimentato e alimentato il boom. L’aggiunta di colore e stile all’abbigliamento da tennis (una volta limitato al bianco) ha creato una suddivisione completamente nuova del tempo liberovestiario. Le palline da tennis, che storicamente erano state bianche, ora sono disponibili in diverse tonalità, con il giallo come colore preferito.I telai delle racchette , che erano di dimensioni e forma standard e costruiti principalmente in legno lamellare, furono improvvisamente prodotti in un’ampia scelta di dimensioni, forme e materiali, le pietre miliari più significative furono l’introduzione dei telai in metallo a partire dal 1967 e il telaio sovradimensionato capo nel 1976.

Mata