Patrulha Ambiental de Poá resgata três animais silvestres

Saruê fêmea e filhote e urutau foram resgatados pelos agentes que integram a Guarda Civil Municipal. Urutau foi um dos animais resgatados pela Patrulha Ambiental de Poá

GCM Poá/Divulgação

Três animais silvestres foram resgatados nesta terça-feira (24) pela Patrulha Ambiental de Poá, que integra a Guarda Civil Municipal (GCM). As ocorrências foram atendidas nos bairros Vila Varela e Jardim Nova Poá. Saruê fêmea e filhote e um urutau foram resgatados.

Segundo o comandante da GCM de Poá, José Ferreira de Souza, o primeiro resgate foi realizado em uma empresa, localizada na Rua Votuporanga, na Vila Varela. “Nossa equipe foi acionada via GCCOM e, prontamente, nos deslocamos para o local do resgate. Fomos recebidos pelo técnico de Segurança do Trabalho da empresa, que nos direcionou até a área onde estavam os animais. Nós fizemos o resgate dos Saruês que estavam sadios, e posteriormente, soltamos ambos em uma área de mata nas proximidades”, disse.

Saruê fêmea e filhote foram resgatados na Vila Varela

GCM Poá/Divulgação

Já o resgate do urutau ocorreu no Jardim Nova Poá. “A Defesa Civil acionou nossa Patrulha Ambiental para realização do resgate do animal. Ao chegar até local identificamos que o Urutau estava com a asa direita aparentemente quebrada. Após capturarmos a ave junto com a Defesa Civil, encaminhamos o animal ao Parque Ecológico do Tietê para receber os devidos cuidados e voltar ao seu habitat natural”, explicou o comandante.

Denúncias ou emergências relacionadas ao meio ambiente podem ser realizadas pelos telefones 153 ou (11) 4634-1666, 24 horas por dia.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo