Patrulhamento ambiental avista gaiolas em área externa de residência e morador é multado em R$ 1 mil, em Emilianópolis

Homem, de 24 anos, não possuía autorização para manter aves silvestres da espécie coleirinho papa capim em cativeiro. Homem de 24 anos foi multado em R$ 1 mil após manter aves em cativeiro, em Emilianópolis (SP)

Um homem, de 24 anos, foi autuado em R$ 1 mil, nesta quinta-feira (26), por manter aves silvestres em cativeiro em uma residência, em Emilianópolis (SP).

Segundo a Polícia Ambiental, a equipe realizava patrulhamento pelo município, quando avistou algumas gaiolas na área externa de uma casa.

No local, a polícia identificou que duas aves da fauna silvestre da espécie coleirinho papa capim estavam sendo mantidas em cativeiro.

Ainda de acordo com a corporação, foi elaborado um auto de infração ambiental no valor de R$ 1 mil ao morador, por não possuir autorização necessária. Ele também infringiu o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais e deverá responder em liberdade.

O artigo 29 da Lei dos Crimes contra a Fauna prevê detenção de seis meses a um ano e multa a quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Por apresentarem estado bravio, as aves foram soltas em habitat natural.

Vittorio Ferla