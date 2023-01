PATs na região de Itapetininga divulgam mais de 200 vagas de emprego

Oportunidades são para as áreas da indústria, comércio e saúde. Interessados podem se cadastrar pelo site do Emprega São Paulo. PAT Itapetininga oferece vagas de emprego

As unidades dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) da região de Itapetininga (SP) divulgaram mais de 200 novas vagas de emprego, nesta quarta-feira (18). São oportunidades em diversos setores, tais como saúde, comércio e indústria.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site do programa Emprega São Paulo ou ir até uma unidade do PAT com os documentos pessoais em mãos, como o RG, CPF, Carteira de Trabalho e o número do PIS.

O PAT destaca que a existência das vagas depende do fluxo de acessos de empresas e usuários, e que elas podem sofrer alterações.

Confira as vagas

Capão Bonito (11 vagas)

Motorista de Ônibus – Coletivo (4 vagas);

Auxiliar de produção – senhoras (2 vagas);

Estágio Bancário – Cursar 2º ano em Adm. ou Ciências Contábeis (1 vaga);

Motorista Entregador (1 vaga)

Técnico Mecânica – Inspetor de Qualidade (1 vaga);

Mecânico Diesel – Trabalhar em Itapetininga (1 vaga);

Mecânico Moleiro – Trabalhar em Itapetininga (1 vaga).

O PAT fica na Rua Sete de Setembro, 840, Centro.

Tatuí (56 vagas)

Gerente de Agência Financeira (1 vaga);

Vendedor externo (2 vagas);

Instalador de câmeras (1 vaga);

Auxiliar de cozinha – Para trabalhar em São Paulo (50 vagas);

Eletricista de Manutenção Industrial (1 vaga);

Instalador de Insulfim (1 vaga).

O PAT fica na Rua Adauto Pereira, nº 352, na Vila Minghini.

Pilar do Sul (5 vagas)

Consultor de Negócios/Vendas – Para trabalhar em São Miguel Arcanjo (1 vaga);

Operadora de caixa (1 vaga);

Auxiliar de vendas (1 vaga);

Auxiliar Administrativo (1 vaga);

Assistente de departamento pessoal (1 vaga).

O PAT fica na avenida Antonio Lacerda, 308 (Recinto Chico Mineiro – Antiga Brasan).

Itapeva (4 vagas)

Auxiliar de marceneiro (1 vaga);

Motorista de veículo urbano de carga (1 vaga);

Operador de carregador florestal (1 vaga);

Instrutor de aprendizagem (1 vaga).

O PAT fica na Rua Lucas de Camargo, 290, no Centro.

Cerquilho (21 vagas)

Farmacêutico (1 vaga);

Mecânico de manutenção (2 vagas);

Porteiro (1 vaga);

Pizzaiolo (1 vaga);

Engenheiro civil (1 vaga);

Mecânico de tear (1 vaga);

Tecelão de malha (1 vaga);

Carpinteiro (2 vagas);

Auxiliar contábil – formação em Ciência Contábeis (1 vaga);

Manutenção de alarmes (1 vaga);

Marceneiro (1 vaga);

Área comercial (1 vaga);

Auxiliar de padaria (1 vaga);

Soldador (1 vaga);

Balconista (1 vaga);

Auxiliar de cozinha (1 vaga);

Meio oficial de cozinha (1 vaga);

Cozinheiro (1 vaga);

Estágio na área administrativa (1 vaga).

A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa fica na Estação do Trabalhador, antiga Estação Ferroviária, Centro.

Piraju (5 vagas)

Açougueiro (1 vaga);

Operador de caixa (PCD – 1 vaga);

Repositor (1 vaga);

Engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga);

Personal Trainner (1 vaga).

O PAT fica na Rua Esteves Kristensen, nº 175, Jardim Jurumirim.

Itapetininga (153 vagas)

Açougueiro (1 vaga);

Alinhador/Balanceador (1 vaga);

Atendente bancário (1 vaga);

Atendente de balcão farmácia (1 vaga);

Atendente de balcão / Cozinha – Para trabalhar em São Paulo (25 vagas);

Atendente comercial (1 vaga);

Almoxarife (2 vagas);

Auxiliar de almoxarifado (2 vagas);

Auxiliar de cozinha (PCD – 1 vaga);

Auxiliar de manutenção de edificações (1 vaga);

Auxiliar de instalação de segurança eletrônica (1 vaga);

Auxiliar de tráfego (1 vaga);

Borracheiro (1 vaga);

Caseiro (1 vaga);

Consultor (a) de vendas (25 vagas);

Controlador de pragas (1 vaga);

Comprador (1 vaga);

Eletricista de Autos (1 vaga);

Engenheiro mecânico (1 vaga);

Farmacêutico(a) (3 vagas);

Fisioterapeuta – Para trabalhar em Sorocaba (15 vagas);

Fonoaudiólogo geral – Para trabalhar em São Miguel Arcanjo (1 vaga);

Garçom (1 vaga);

Inspetor de linha de produção (1 vaga);

Lavador de carros (1 vaga);

Lubrificador de máquinas (1 vaga);

Mecânico agrícolas e diesel (1 vaga);

Mecânico de máquinas pesadas (1 vaga);

Mecânico Industrial (1 vaga);

Mecânico industrial (2 vagas);

Motorista entregador (1 vaga);

Nutricionista (1 vaga);

Operador de empilhadeira (1 vaga);

Operador de colhedora de cana (5 vagas);

Operador de Pá Carregadeira (1 vaga);

Operador de telemarketing ativo (5 vagas);

Pintor/Reparador automotivo (1 vaga);

Estágio Publicidade e Propaganda (1 vaga);

Representante comercial (1 vaga);

Soldador (1 vaga);

Supervisor de loja (1 vaga);

Técnico de enfermagem (20 vagas);

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga);

Trabalhador rural (1 vaga);

Vendedor externo – c/ exp e veiculo próprio – (1 vaga);

Vendedor (a) porta a porta – c/CNH “AB” (1 vaga);

Vendedor (a) porta a porta (13 vagas).

O PAT fica na Rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro.

Itaí (8 vagas)

Borracheiro (1 vaga);

Trabalhador rural (4 vagas);

Mecânico de máquinas agrícolas (1 vaga);

Soldador (1 vaga);

Líder de limpeza (1 vaga).

O PAT fica na Avenida Santo Antônio, 1085 – Centro.

